Resumen: La Cámara de Representantes oficializó la suspensión provisional de Gloria Arizabaleta hasta el 20 de julio de 2026 por orden de la Procuraduría.

Cámara clava la suspensión de Gloria Arizabaleta: perderá su curul temporalmente y no tendrá reemplazo

La Cámara de Representantes oficializó la suspensión provisional de Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, en cumplimiento de una medida adoptada por la Procuraduría General de la Nación dentro de un proceso disciplinario que adelanta en su contra.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0343 del 12 de junio de 2026, firmada por la Mesa Directiva de la corporación, mediante la cual se ordenó suspender de manera inmediata la condición congresional de Gloria Arizabaleta mientras avanza la investigación.

Según el documento, la medida estará vigente hasta el próximo 20 de julio de 2026, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso de la República.

Durante ese periodo, la congresista dejará de ejercer sus funciones legislativas y no continuará percibiendo los ingresos derivados de su curul.

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La resolución también declaró la vacancia temporal de la curul que ocupaba la representante del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, la Cámara precisó que no habrá reemplazo para ocupar el escaño durante el tiempo que permanezca vigente la suspensión.

De acuerdo con la corporación, la determinación se adopta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política, que en este caso impide el llamado de un sustituto para ocupar temporalmente la curul.

La Procuraduría investiga a Gloria Arizabaleta por presuntas actuaciones relacionadas con un intento de suspender al presidente Gustavo Petro sin contar, según el ente de control, con las competencias legales para hacerlo. Paralelamente, la congresista también enfrenta indagaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia por un presunto delito de prevaricato.

Con esta suspensión, la representante queda apartada temporalmente de las actividades legislativas y de los procesos que adelantaba dentro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

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