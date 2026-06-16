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Resumen: Dos menores fueron aprehendidos en Bogotá en hechos separados. Uno estaría implicado en el robo de una camioneta de alta gama y otro fue sorprendido con una granada modificada.

Dos menores terminaron en manos de la Policía: uno robó una camioneta y otro cargaba una granada

Dos casos distintos protagonizados por adolescentes encendieron las alarmas de las autoridades en Bogotá. En operativos realizados por la Policía Metropolitana fueron reportados dos menores aprehendidos, uno por su presunta participación en el robo de una camioneta de alta gama y otro por portar una granada de fragmentación modificada.

El primer hecho ocurrió en el barrio San Nicolás, en la localidad de Suba. Allí, uniformados fueron alertados por la comunidad sobre el robo de una camioneta que había sido hurtada minutos antes.

Al llegar al lugar, los policías iniciaron la búsqueda de los responsables, quienes intentaron escapar al notar la presencia de las autoridades.

Las autoridades lograron la aprehensión de un adolescente de 15 años presuntamente vinculado al caso. La camioneta fue recuperada y posteriormente entregada a su propietaria.

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En un segundo procedimiento, otros menores aprehendidos quedaron en el centro de atención tras una intervención policial en la calle 17 con carrera 14.

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Los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un joven en actitud sospechosa, quien al percatarse de la llegada de la patrulla emprendió la huida e ingresó a un hotel.

Con autorización de la administración del establecimiento y apoyo de cámaras de seguridad, los policías ubicaron al adolescente en el interior del inmueble. Durante el registro le encontraron una granada de fragmentación modificada.

El menor fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con el elemento incautado para adelantar el respectivo proceso judicial.

Las autoridades señalaron que ambos casos continúan bajo investigación y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la convivencia en la capital del país.

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