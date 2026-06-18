Suspenden cinco centros estéticos en Bello por realizar procedimientos invasivos sin autorización

Resumen: Cinco centros estéticos fueron suspendidos en Bello tras detectarse procedimientos invasivos sin habilitación médica durante un operativo de control realizado en el sector de Niquía.

Los centros estéticos de Bello fueron objeto de una nueva jornada de inspección por parte de la alcaldía, que dejó como resultado la suspensión temporal de actividades en cinco establecimientos ubicados en el sector de Niquía por presuntas irregularidades en la prestación de servicios.

Durante el operativo, las autoridades visitaron seis centros estéticos dedicados a procedimientos faciales y corporales con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y los requisitos exigidos para su funcionamiento.

Tras las inspecciones, se evidenció que cinco de los establecimientos realizaban procedimientos invasivos sin contar con la habilitación médica correspondiente.

Como parte de las medidas adoptadas, los funcionarios realizaron el decomiso de diferentes elementos utilizados en este tipo de intervenciones, entre ellos agujas, cánulas, sondas y medicamentos de uso médico que, según las autoridades, eran empleados sin la supervisión de personal autorizado.

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El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, señaló que estas acciones buscan proteger la salud de los usuarios y garantizar que los servicios ofrecidos cumplan con la normatividad vigente.

Además, indicó que los operativos de vigilancia continuarán desarrollándose en distintos sectores del municipio.

Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos para que verifiquen que los procedimientos sean realizados en lugares autorizados y bajo las condiciones de seguridad exigidas por la ley.

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