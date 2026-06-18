Resumen: Fico Gutiérrez llamó a defender la democracia y comparó al presidente Petro con líderes de Venezuela y Nicaragua. Mandatarios de Bogotá, Barranquilla y Antioquia respaldaron el mensaje.

‘Aquí no hay un solo dueño del país’: Fico Gutiérrez y otros alcaldes se unieron para mandarle un mensaje a Colombia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevó el tono de su discurso este 18 de junio con un contundente llamado a defender la democracia en Colombia.

El mandatario paisa advirtió que los nuevos modelos autoritarios no llegan al poder por la fuerza, sino aprovechando las mismas instituciones democráticas para luego desmantelarlas desde adentro.

«Estos líderes populistas, como ya vimos en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, lo que hacen es llegar al poder a través de las garantías que les dan las instituciones y la Constitución, pero una vez llegan, se toman esas instituciones para destruir la democracia», señaló Gutiérrez.

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El pronunciamiento de Gutiérrez no fue individual. El alcalde de Medellín se sumó a un bloque de mandatarios y líderes regionales que firmaron un mensaje conjunto en defensa del orden constitucional, entre ellos el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el de Barranquilla, Alejandro Char; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y representantes del sector privado como Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia.

En su cuenta de X, Gutiérrez resumió la postura colectiva: «La democracia se defiende, las instituciones se respetan y la Constitución se cumple».

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El grupo también hizo un llamado directo a los ciudadanos a ejercer el voto de forma libre y sin presiones de cara a las elecciones del domingo 21 de junio, rechazando cualquier intento de influencia indebida sobre el proceso electoral.

El alcalde cerró su mensaje con una advertencia clara sobre el rumbo del país: «Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Necesita que se cumpla la Constitución».

Con las elecciones del domingo como telón de fondo, el bloque de mandatarios coincidió en que la mejor forma de defender la democracia es participar.

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