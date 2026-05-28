Resumen: Suspendieron las inmersiones para buscar a Alexander en el embalse El Peñol-Guatapé debido a las complejas profundidades de la zona.

Suspenden búsqueda por joven desaparecido en el embalse de El Peñol

La búsqueda de Alexander, el joven de 22 años desaparecido en el embalse El Peñol, entró en una nueva fase luego de que los organismos de socorro suspendieran las labores de inmersión por las complejas condiciones de profundidad en la zona.

Alexander, oriundo de Medellín, desapareció en la noche del pasado domingo 24 de mayo mientras participaba en una fiesta a bordo de un planchón turístico que había salido desde el muelle de Guatapé con rumbo hacia la Isla del Sol, en jurisdicción del municipio de El Peñol.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven se lanzó al agua sin chaleco salvavidas en sectores conocidos como Palmira y Magdalena.

Desde ese momento no volvió a ser visto, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y rescate en el embalse.

Durante cinco días, equipos especializados realizaron al menos 15 inmersiones en el punto señalado por los acompañantes de Alexander. Los buzos descendieron hasta profundidades cercanas a los 35 metros, pero las labores no permitieron ubicar el cuerpo.

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Las autoridades informaron que las inmersiones quedaron suspendidas debido al riesgo que representa continuar bajando a mayores profundidades. Según explicó el comandante de Bomberos Henry Berrío, existen sectores del embalse que alcanzan entre 40 y 55 metros, niveles en los que no está permitido realizar este tipo de operaciones subacuáticas.

Ante este panorama, los organismos de socorro decidieron enfocar la búsqueda en recorridos superficiales y sobrevuelos con drones, teniendo en cuenta la posibilidad de que el cuerpo emerja en las próximas horas o días.

En las labores continúan participando unidades de bomberos y buzos de municipios como El Peñol, Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

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