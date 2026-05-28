Resumen: Los animales se abalanzaron sobre ella, tumbándola al suelo y comenzando a morderla de manera incontrolable. A pesar de los gritos desesperados de auxilio, los caninos no detuvieron el ataque y el dueño de los perros no salió a auxiliarla

Perdió un dedo y parte del labio: salvaje ataque de dos perros a una adulta mayor en zona rural de Montebello

Minuto30.com .- El pasado 26 de mayo, una mujer de 64 años de edad vivió momentos de terror en la zona rural del municipio de Montebello, Antioquia, tras ser víctima del feroz ataque de dos caninos.

El indignante caso ha generado el rechazo de la comunidad, no solo por la gravedad de las heridas que sufrió la adulta mayor, sino por la aparente indolencia del dueño de los animales, quien se habría negado a prestarle auxilio.

Así ocurrió el salvaje ataque

De acuerdo con el relato de los testigos, el lamentable episodio se desarrolló cuando la mujer caminaba de regreso a su hogar tras haber ido a reclamar unos medicamentos. Al pasar por el frente de una finca de la zona, dos perros salieron repentinamente del predio.

Los animales se abalanzaron sobre ella, tumbándola al suelo y comenzando a morderla de manera incontrolable. A pesar de los gritos desesperados de auxilio, los caninos no detuvieron el ataque.

Según las denuncias, el propietario de los perros salió «al rato», pero en lugar de auxiliar a la mujer herida o trasladarla a un centro médico, se limitó a entrar a los animales a la finca y encerrarse nuevamente.

Sacando fuerzas en medio del dolor, la víctima logró arrastrarse hasta la casa de una vecina. Entre varios habitantes del sector le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de urgencia al hospital local, donde fue atendida de inmediato.

Gravedad de las lesiones

El dictamen médico evidenció la ferocidad del ataque. La mujer sufrió heridas de consideración que alteraron su calidad de vida de forma permanente:

Amputación: Perdió el dedo meñique de una de sus manos.

Lesiones faciales: Sufrió la pérdida de una parte del labio.

Múltiples heridas: Presenta graves laceraciones y mordeduras en la cabeza, la cara y los brazos provocadas por un pastor alemán y un American Bully.

Antecedentes de los animales

Según versiones extraoficiales de los vecinos, no es la primera vez que estos perros atacan a una persona. Al parecer, los mismos caninos ya habrían agredido a un menor de edad hace pocos días, situación por la cual la Policía ya le había hecho una advertencia formal al propietario para que mantuviera a los animales encerrados o los sacara con el respectivo bozal, debido a su peligrosidad.