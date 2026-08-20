Aplazan audiencia de acusación contra Ricardo Roa

Resumen: La audiencia de acusación contra Ricardo Roa fue aplazada hasta noviembre por una solicitud de nulidad presentada por su defensa.

La audiencia de acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue suspendida y quedó aplazada para el próximo 25 de noviembre, luego de que su abogado, Juan David Quiroga, anunciara una solicitud de nulidad del llamado a juicio.

Roa es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, en un proceso relacionado con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

Antes de que avanzara la acusación, el presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, Luis Enrique Rojas, solicitó ser reconocido como víctima dentro del proceso.

Su abogado, Diego Henao, aseguró que su representado habría sido objeto de presiones y amenazas relacionadas con decisiones sobre un proyecto de regasificación.

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Según el abogado, Ricardo Roa y Julián Caicedo, pareja del exdirectivo, habrían presionado a Rojas para direccionar el proyecto hacia Gaxi, empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera.

La defensa de Roa rechazó que Rojas tenga la condición de víctima y señaló que no cumple con los requisitos para ser reconocido como tal. La decisión sobre este punto deberá ser analizada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El proceso contra Roa también está relacionado con la adquisición de un inmueble en el sector de Chicó. La Fiscalía sostiene que lo compró por $1.800 millones, pese a que su valor comercial era de aproximadamente $2.727 millones, una diferencia cercana a $927 millones.

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