Resumen: Rauw Alejandro se habría convertido en padre por primera vez, según una información revelada por el periodista Álex Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda!. El cantante habría mantenido durante dos años una relación discreta con una estudiante puertorriqueña en Nueva York y ambos habrían llevado el embarazo en privado. Hasta ahora, el artista y su equipo no han confirmado ni desmentido la noticia.

¡Nadie lo vio venir! Rauw Alejandro se habría convertido en padre junto a joven estudiante puertorriqueña

Una información inesperada sobre la vida personal de Rauw Alejandro comenzó a circular luego de que el periodista Álex Rodríguez revelara en el programa ¡Siéntese quien pueda! que el cantante puertorriqueño se habría convertido en padre por primera vez.

De acuerdo con lo contado por el periodista, el artista habría tenido un bebé junto a una joven estudiante puertorriqueña con quien mantiene una relación sentimental desde hace aproximadamente dos años. La pareja, según esta versión, reside en Nueva York y habría conseguido mantener su vida personal alejada de la exposición pública.

La noticia no ha sido confirmada públicamente por Rauw Alejandro ni por su equipo de representación. Hasta el momento, tampoco se conocen detalles oficiales sobre el nacimiento, por lo que la información se mantiene como una revelación periodística pendiente de confirmación por parte del artista.

Una relación que habría permanecido fuera del foco público

Según Álex Rodríguez, el cantante habría conocido a su actual pareja después de terminar su relación con Rosalía. Desde entonces, ambos habrían mantenido un noviazgo alejado de las cámaras y de las redes sociales.

El periodista explicó que la joven continúa con sus estudios universitarios y que ambos viven juntos en Nueva York. También aseguró que ella suele acompañar al artista en diferentes momentos de su vida cotidiana.

“Poco después de esa relación con Rosalía, Rauw Alejandro conoció a una joven estudiante con la que hoy día vive en Nueva York. Ella le acompaña a prácticamente todos lados”, señaló Rodríguez.

Sobre la relación y la manera en que habrían manejado la llegada del bebé, el periodista agregó:

“Tienen una relación formal desde hace dos años y son, la verdad, bastante bonitos, bastante discretos. Se le cae la baba con el bebé. Han llevado el embarazo con discreción máxima discrección”, ha añadido Álex Rodríguez.

Hasta ahora, no se ha revelado públicamente el sexo del bebé, su nombre ni la fecha exacta de nacimiento. En las versiones difundidas sobre el caso se menciona que el nacimiento habría ocurrido recientemente, pero este dato tampoco ha sido confirmado oficialmente.

El cantante aún no se ha pronunciado

Pese a la información entregada en televisión, Rauw Alejandro no ha hecho declaraciones públicas sobre una posible paternidad. Tampoco se conoce, por ahora, un pronunciamiento de su equipo que confirme o desmienta la noticia.

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La falta de información oficial mantiene varios detalles en reserva, especialmente los relacionados con la identidad de la madre y el nacimiento del bebé.

El supuesto nacimiento también representa un cambio en la vida personal del artista, quien durante los últimos años ha mantenido buena parte de sus relaciones fuera de la exposición mediática.

Su historia con Rosalía

Antes de esta nueva versión sobre su vida sentimental, Rauw Alejandro tuvo una de las relaciones más mediáticas de su carrera junto a la cantante española Rosalía.

Los dos comenzaron su relación de manera privada y posteriormente hicieron público su romance. El noviazgo avanzó hasta un compromiso matrimonial que fue anunciado en marzo de 2023, después de que ambos compartieran el video de su canción Beso.

Sin embargo, pocos meses después, en julio de ese mismo año, se conoció públicamente el final de la relación. La revista People confirmó entonces la separación de los artistas.

Tras aquella ruptura, según la información entregada ahora por Álex Rodríguez, Rauw Alejandro habría iniciado una relación con la estudiante puertorriqueña con la que actualmente residiría en Nueva York.

Por ahora, la posible paternidad del cantante continúa sin confirmación oficial. Mientras se esperan declaraciones del artista o de su equipo, los detalles sobre la identidad de la madre, el sexo del bebé, su nombre y la fecha de nacimiento permanecen en reserva.