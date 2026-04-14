Resumen: Consejo de Estado ratifica la suspensión del aumento del salario mínimo en Colombia y mantiene vigente un decreto transitorio mientras avanza el proceso.

Consejo de Estado ratifica suspensión del aumento del salario mínimo en Colombia

El Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno nacional fijó en 23% el aumento del salario mínimo para 2025, manteniendo en firme la medida cautelar adoptada desde febrero.

La decisión fue tomada por la Sección Segunda del alto tribunal, que resolvió varios recursos interpuestos por uno de los demandantes y concluyó que no hubo extralimitación en la suspensión del Decreto 1469 de 2025.

De acuerdo con el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien lidera el análisis de las demandas, la medida no implica una decisión definitiva sobre el salario mínimo, sino una acción temporal mientras se resuelve el fondo del proceso.

El alto tribunal acumuló al menos 17 demandas contra el decreto y ordenó al Gobierno emitir una medida transitoria. En cumplimiento de esto, el Ejecutivo expidió un nuevo decreto que mantiene el salario mínimo en $1.750.905 mientras se define la legalidad del aumento inicialmente planteado.

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El Consejo de Estado también aclaró que no está sustituyendo las funciones del Gobierno, sino exigiendo que cualquier decisión se ajuste a criterios técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.

Entre estos criterios se encuentran variables como la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad laboral, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el comportamiento del índice de precios al consumidor.

Según el tribunal, el Gobierno debe justificar de manera clara cómo cada uno de estos factores influye en la cifra final del salario mínimo, garantizando transparencia en la decisión.

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