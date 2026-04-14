Resumen: Capturan a cinco disidentes de las Farc en Dagua, Valle, con armas, explosivos y un dron adaptado para ataques. Operativo del Ejército y Fiscalía.

Capturan a cinco disidentes de las Farc en Dagua con arsenal y dron explosivo

En una operación articulada entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de cinco presuntos integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc en zona rural de Dagua, Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento El Queremal, tras varios meses de labores de inteligencia militar que permitieron ubicar y desarticular una célula señalada de ejecutar acciones terroristas y actividades de extorsión en esta zona del país.

De acuerdo con el reporte de la Tercera Brigada del Ejército, entre los capturados hay tres mujeres y dos hombres, quienes harían parte de la columna ‘Ricardo Velázquez’, encargada de instalar retenes ilegales, intimidar a la población civil y afectar a comerciantes en este corredor estratégico del Valle del Cauca.

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La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, destacó la importancia del operativo y aseguró que estas personas estarían directamente involucradas en acciones violentas contra la Fuerza Pública en municipios como Dagua y sectores cercanos.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron un importante arsenal que evidencia la capacidad operativa del grupo ilegal. Entre el material decomisado se encuentran cinco fusiles, tres pistolas, 588 cartuchos de diferentes calibres y 20 proveedores.

Además, se hallaron granadas de fragmentación y un dron acondicionado con explosivos, una tecnología que, según las autoridades, estaba destinada para la ejecución de ataques a distancia, lo que evidencia un nivel de sofisticación en las operaciones de esta estructura criminal.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos como concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar desarrollando operaciones para recuperar la seguridad en las zonas rurales afectadas por el accionar de grupos armados ilegales.

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