Resumen: Juan Carlos Serrano fue enviado a la cárcel tras ser judicializado por suplantar la identidad de otra persona y apropiarse de un crédito millonario. El hombre habría utilizado documentos falsos para tramitar tarjetas y un crédito express, logrando retirar más de 250 millones de pesos. La captura se realizó en Bogotá por la Sijín de la Policía Nacional, y el procesado deberá responder por hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y uso de documento falso.

¡Suplantación y estafa! Capturan a hombre que usó la identidad de otra persona para robar un crédito millonario en Cali

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Cali, logró judicializar a Juan Carlos Serrano, acusado de suplantar a otra persona para apropiarse de una millonaria suma mediante medios informáticos.

De acuerdo con la investigación, entre el 13 y el 19 de diciembre de 2023, Serrano habría utilizado un documento de identidad falsificado para solicitar un crédito y acceder a tarjetas de crédito a nombre de su víctima. Según los elementos de prueba recaudados, el procesado habría tramitado un crédito express y realizado retiros que superan los 250 millones de pesos, defraudando a una entidad financiera.

La captura de Serrano se llevó a cabo el 13 de noviembre en una vía pública de Bogotá, gracias a un operativo de la Sijín de la Policía Nacional. Durante la detención, el hombre fue asegurado con esposas y custodiado por uniformados, tal como se evidencia en fotografías oficiales donde aparece de pie, con gorra blanca, camiseta gris con estampado rojo, jean azul y zapatillas negras, rodeado de miembros de la Policía.

Posteriormente, un fiscal local le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos y uso de documento falso. Por su parte, un juez de control de garantías decidió privarlo de la libertad en un centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades enfatizaron que este tipo de delitos electrónicos afectan directamente la confianza en los sistemas financieros y reiteraron la importancia de denunciar cualquier irregularidad o intento de suplantación a los canales oficiales de las entidades bancarias y la Policía Nacional.