Resumen: La Policía Nacional capturó a ‘La Contadora’ y a dos integrantes de su red en Antioquia y Bogotá, desmantelando un esquema de lavado de activos del Clan del Golfo que habría movido más de $53.000 millones. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades buscan afectar las finanzas de la organización criminal.

¡Golpe financiero al Clan del Golfo! Capturan a ‘La Contadora’ y dos integrantes por lavado de activos en Antioquia y Bogotá

La Policía Nacional de Colombia logró desarticular una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo, en operativos realizados en Bogotá y en el municipio de Apartadó, Antioquia. Entre los capturados destaca una mujer conocida como alias ‘La Contadora’, señalada como la principal estructuradora de los esquemas financieros ilícitos de la organización.

De acuerdo con las investigaciones, ‘La Contadora’ llevaba más de 15 años participando en actividades delictivas, diseñando complejos mecanismos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita. Se estima que bajo su coordinación se habrían lavado más de 53.000 millones de pesos, en beneficio de alias ‘Cholo Banano’, quien fue detenido en febrero de 2025.

Esto le podría interesar: ¡Prendan una veladora! El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional

Los operativos estuvieron dirigidos a desmantelar la estructura financiera de la organización criminal y a capturar a sus principales operadores. Las autoridades detallaron que los procedimientos incluyeron verificaciones simultáneas en múltiples localidades, asegurando evidencia documental y financiera que permitirá avanzar en los procesos judiciales correspondientes.

En Bogotá y Apartadó (Antioquia), nuestra @PoliciaColombia capturó a tres integrantes de una red de lavado de activos al servicio del Clan del Golfo, entre ellos alias “La Contadora”. Con más de 15 años de actividades criminales, esta mujer estructuraba complejos esquemas… pic.twitter.com/Ji85XaBgmN — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 21, 2025

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde responderán por los delitos que se les imputan, incluyendo lavado de activos y concierto para delinquir. Las autoridades destacaron la relevancia de esta captura para reducir la capacidad operativa del Clan del Golfo y afectar sus fuentes de financiamiento.