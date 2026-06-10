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Resumen: A un año de su transformación de marca, la cadena de supermercados antioqueña Supermú se consolidó en la región tras registrar un crecimiento del 11% en ventas y capturar cerca del 20% de participación en el canal moderno. Actualmente, la compañía cuenta con 14 tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá —fortalecida por una reciente apertura en Bello que requirió una inversión de 5.000 millones de pesos— y genera 1.600 empleos directos. Impulsada por este balance positivo, que incluye un aumento en la frecuencia de compra de sus clientes tras la renovación de su imagen, la empresa proyecta continuar su plan de expansión y modernización digital para alcanzar ventas cercanas a 1 billón de pesos en 2027.

Supermú se consolida en Antioquia: crece un 11% en ventas tras un año de su cambio de marca

A solo un año de haber transformado su identidad corporativa, la cadena de supermercados antioqueña Supermú demostró que los cambios estratégicos traen grandes recompensas. La compañía no solo superó con éxito los retos comerciales del rebranding, sino que consolidó su presencia en el departamento con un crecimiento del 11% en sus ventas y la apertura de una nueva gran superficie en el municipio de Bello.

Con una trayectoria de 28 años en el mercado, la empresa invirtió más de 4.000 millones de pesos en su renovación visual y arquitectónica. Hoy, esa apuesta se traduce en una participación cercana al 20% en el canal moderno de la región y una conexión mucho más estrecha con sus clientes.

Cifras que respaldan la evolución

El impacto del cambio de marca en el comportamiento de los consumidores ha sido inmediato. Las transacciones en caja aumentaron significativamente, pasando de 7 millones a más de 8 millones de tirillas emitidas, lo que refleja un incremento del 5% en la frecuencia de compra.

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Expansión en el Valle de Aburrá: El nuevo hito en Bello

El plan de expansión de la marca sumó recientemente un hito clave con la apertura de su más reciente tienda en el municipio de Bello, ubicada muy cerca del parque principal.

Este nuevo punto de venta cuenta con las siguientes características:

Inversión: 5.000 millones de pesos.

Espacio: Más de 1.400 metros cuadrados de área comercial.

Enfoque: Áreas especializadas y una promesa de valor centrada en el «ahorro todos los días» con precios Súper competitivos en todas sus categorías.

Con esta apertura, Supermú alcanza una red de 14 tiendas distribuidas estratégicamente en Medellín y sus municipios cercanos, consolidándose como un motor de desarrollo económico local.

Proyección al futuro: Rumbo al billón de pesos

La evolución de Supermú va más allá de una transformación visual; es una reestructuración de su propuesta de valor para mirar hacia el futuro con innovación. La compañía se ha fijado una ambiciosa meta financiera: alcanzar ventas cercanas a 1 billón de pesos para el año 2027.

Juan Gabriel Ángel Maya, director general de Supermú, destacó el impacto de este proceso:

«El cambio de marca no solo representó una transformación visual, sino también una renovación en la forma de conectar con nuestros clientes, fortalecer la experiencia de compra y proyectarnos hacia el futuro. Hoy vemos una marca en constante crecimiento, con una identidad mucho más cercana, moderna y competitiva».

¿Qué viene para Supermú?

Para sostener este ritmo de crecimiento y alcanzar los objetivos trazados, la hoja de ruta de la compañía para los próximos meses incluye:

Nuevas aperturas y proyectos de modernización de los puntos de venta actuales en Medellín y el Valle de Aburrá.

Impulso de categorías clave como productos frescos, comidas preparadas y opciones de valor agregado.

Transformación digital mediante la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y estrategias de fidelización para ofrecer experiencias de compra personalizadas.