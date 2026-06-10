¡Cayó en Yondó! Capturan a alias ‘Marcos’, temido cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Las autoridades reportaron la captura de un presunto cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el municipio de Yondó, Antioquia, en una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la #OperaciónEsparta, estrategia con la que las autoridades han intensificado acciones contra estructuras criminales en diferentes zonas del departamento.

De acuerdo con la información oficial, el capturado fue identificado con los alias de ‘Carlos’ o ‘Marcos’, presunto integrante de la Subestructura Edgar Madrid Benjumea del grupo armado ilegal.

Según las investigaciones, tendría una trayectoria cercana a seis años en la organización y sería responsable de la coordinación de actividades delictivas en su zona de influencia.

Control territorial y actividades ilegales

Las autoridades señalaron que alias ‘Marcos’ ejercía como cabecilla de zona, con injerencia sobre más de 20 integrantes dedicados, al parecer, a la extorsión de comerciantes y ganaderos, además del control de áreas estratégicas.

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Su ubicación se logró gracias a labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron interceptarlo en el municipio de Yondó.

En el marco de la #OperaciónEsparta funcionarios de @PoliciaColombia, en articulación con @FiscaliaCol y @COL_EJERCITO, asestaron un golpe estratégico al Ejército Gaitanista de Colombia con la captura de alias ‘Carlos’ o ‘Marcos’ en Yondó #Antioquia.#ConDignidadCumplimos#S2D pic.twitter.com/8FH4s7CKZ3 — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) June 10, 2026

El resultado representa un golpe a la estructura financiera y logística de esta organización en el Magdalena Medio.

Operación conjunta en Antioquia

La acción fue ejecutada de manera articulada entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ejército, como parte de las estrategias para afectar redes criminales en Antioquia.

Las autoridades destacaron que estas operaciones buscan contrarrestar las economías ilícitas y reducir el impacto de la extorsión en sectores productivos de la región.

Finalmente, reiteraron que continuarán los operativos para ubicar a otros integrantes de la estructura y debilitar su capacidad criminal en el territorio.