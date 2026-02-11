Menú Últimas noticias
    ¿Hay peligro? Superintendente de Servicios visitó Hidroituango ante temporada de lluvias

    El superintendente de Servicios Públicos visitó Hidroituango para verificar su estado ante la temporada de lluvias. Conozca los detalles.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Hay peligro? Superintendente de Servicios visitó Hidroituango ante temporada de lluvias

    Resumen: El superintendente de Servicios Públicos visitó Hidroituango y confirmó que la central opera con normalidad. El embalse amortigua las crecientes por las lluvias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una jornada de inspección técnica este miércoles 11 de febrero, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, visitó las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Ituango para verificar su estado actual.

    Tras un recorrido detallado por la casa de máquinas y el muro de la represa, el alto funcionario constató que la central opera de manera normal y bajo estrictos parámetros de seguridad, llevando tranquilidad a las comunidades aguas abajo y al sistema energético nacional.

    Acompañado por el gerente general de EPM, John Maya Salazar, el superintendente conoció de primera mano el funcionamiento del Centro de Monitoreo Técnico, donde se vigilan en tiempo real los indicadores de la obra.

    Según explicó Maya Salazar, el manejo del embalse ha sido fundamental durante esta atípica temporada de lluvias, funcionando como un amortiguador estratégico para las crecientes del río Cauca.

    “Pudo corroborar que el manejo que le estamos dando al embalse ha sido el adecuado, garantizando que aguas abajo no se presente ningún problema ni inundaciones”, señaló el gerente.

    La visita permitió ratificar que los caudales del río Cauca se mantienen en niveles normales, gracias a que la infraestructura está respondiendo a las exigencias climáticas de este inicio de año.

    Los expertos técnicos de EPM detallaron al superintendente las reglas de operación que se aplican para equilibrar la generación de energía con la protección de las poblaciones en las riberas, demostrando que la central está preparada para recibir los afluentes que llegan por el invierno sin poner en riesgo la estabilidad del proyecto.

    Por ahora, el monitoreo continúa las 24 horas del día, asegurando que cada metro cúbico de agua que entra y sale de la central esté plenamente controlado por los equipos de ingeniería, manteniendo la confianza en la operación segura del sistema.

    ¿Hay peligro? Superintendente de Servicios visitó Hidroituango ante temporada de lluvias

    Foto de cortesía.

    ¿Hay peligro? Superintendente de Servicios visitó Hidroituango ante temporada de lluvias

    Foto de cortesía.

    ¿Hay peligro? Superintendente de Servicios visitó Hidroituango ante temporada de lluvias

    Foto de cortesía.

