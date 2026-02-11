Resumen: En un operativo conjunto en Nechí, Antioquia, fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘el Enano’, señalado como cabecilla de zona. Durante el procedimiento se incautaron armas, municiones, celulares y documentos relacionados con presuntos cobros extorsivos. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para su judicialización.

Cayó alias ‘el Enano’, presunto cabecilla del Clan del Golfo que estaría detrás de las extorsiones en Nechí

En un operativo conjunto desarrollado en el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, tropas del Ejército Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en actividades de extorsión y homicidios selectivos en la región.

La acción fue adelantada por soldados del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Armada de Colombia y la Policía Nacional, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Los capturados fueron identificados con los alias de ‘el Enano’, ‘Moreno’ y ‘Chucky’. De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, harían parte de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del grupo armado organizado Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según las autoridades, los tres hombres serían responsables del cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes del sector, así como de presuntos actos de constreñimiento y asesinatos selectivos contra civiles y miembros de la Fuerza Pública en esta zona estratégica del departamento.

Esto le podría interesar: ¡Tensión en Briceño! Comunidad impidió que el Ejército destruyera explosivos de las disidencias

Entre los detenidos, alias ‘el Enano’ tendría un rol de liderazgo, pues al parecer se desempeñaba como cabecilla de zona en Nechí y estaría encargado de coordinar las actividades ilícitas de los otros dos señalados integrantes.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, más de 90 cartuchos para las mismas, dos proveedores, tres teléfonos celulares, cuatro agendas con instructivos atribuidos al Ejército Gaitanista de Colombia y un cuaderno con anotaciones relacionadas con presuntos cobros extorsivos.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las audiencias preliminares y la respectiva judicialización.

Las Fuerzas Militares reiteraron que continuarán desarrollando operaciones ofensivas y de control territorial en el Bajo Cauca antioqueño, una subregión históricamente afectada por la presencia de grupos armados organizados, con el objetivo de debilitar sus estructuras financieras y operativas y fortalecer las condiciones de seguridad para la población civil.