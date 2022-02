¡El Super Bowl regresa con sus impresionantes cifras!

Este domingo 13 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl, el cual se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles California y en el cual el precio por los anuncios sobrepasan los 7 millones de dólares.

Según estadísticas sobre el máximo evento de la NFL, será aproximadamente 477 millones de dólares de ganancias que dejará el Super Bowl el cual se espera sea visto por al menos 92 millones de espectadores.

En la batalla por el campeonato de la National Football League de los Estados Unidos, la apuesta deportiva reune a Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals en un evento que paraliza al país norteamericano.

El sector hotelero está previsto como uno de los sectores de la economía que mayor cantidad de ganacias va a presentar, aunque se estipula la curiosa estadística de que al menos 1.420 millones de alitas de pollo serán consumidas frente a los televisores norteamericanos durante el evento.

También podría interesarte: ¡Cambió el formato! El Tour de Francia regresa a los 22 equipos.

Gonna have eyes on this matchup ALL GAME. 👀@jalenramsey | @Real10jayy__

📺: #SBLVI — Sunday 6:30pm ET on NBC

📱: NFL app pic.twitter.com/t87WvKel0E

— NFL (@NFL) February 11, 2022