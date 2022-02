¡Cambió el formato! El Tour de Francia regresa a los 22 equipos

El Tour de Francia definió que regresará este año a su típico formato de los 22 equipos para este año, luego que permitiera la participación de 23 delegaciones en 2021.

La competencia comenzará el 1 de julio en Copenhague Dinamarca y finalizará el 24 del mismo mes en París Francia.

Entre los 22 equipos participantes se destacan los teams de Movistar, Bahrain, Ineos y 4 Pro Teams, además de los equipos franceses B&B Hotels, TotalEnergies, AG2R, Cofidis y Groupama.

💛 #TDF2022 team selection 💛

✅ The 18 UCI WorldTeams

✅ 🇧🇪@AlpecinFenix and 🇫🇷@Arkea_Samsic, 1st and 2nd placed UCI ProTeams in 2021

✅ 🇫🇷@BBHOTELS_KTM and 🇫🇷@TeamTotalEnrg, invited by the organizers.

🤩 See you in July! pic.twitter.com/WFbdyGUy1l

— Tur de France™ (@LeTour) February 11, 2022