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    Sujetos caen en El Poblado tras una persecución: usaban una moto con placa adulterada y portaban un arma

    Las autoridades detectaron que la motocicleta en la que se movilizaban tenía la placa alterada con stickers para evitar ser identificados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Sujetos caen en El Poblado tras una persecución: usaban una moto con placa adulterada y portaban un arma

    Resumen: Dos gemelos fueron capturados en El Poblado tras una persecución. Usaban una moto con placa adulterada y portaban un arma.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una persecución en el parque Lleras terminó con la captura de dos hombres, de nacionalidad venezolana, quienes se movilizaban en una moto con placa adulterada en el sector de El Poblado.

    El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional en articulación con la Alcaldía de Medellín, luego de que operadores de cámaras detectaran irregularidades en la motocicleta mediante sistemas tecnológicos de identificación de placas.

    De acuerdo con las autoridades, los capturados habrían alterado la placa utilizando stickers o caracteres falsos, una práctica común entre delincuentes para evadir controles. Sin embargo, el monitoreo permitió identificar que se trataba de una moto con placa adulterada, lo que activó el seguimiento en tiempo real.

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    Cuando los uniformados en terreno recibieron la alerta e intentaron detenerlos, los sospechosos ignoraron la orden y emprendieron la huida. Esto desencadenó una persecución y la activación de un plan candado, con varias patrullas cerrando las posibles rutas de escape.

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    Gracias a la coordinación entre cámaras y unidades en campo, la motocicleta fue interceptada minutos después. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el vehículo, un arma de fuego y dos teléfonos celulares.

    Las investigaciones preliminares indican que los detenidos ya venían realizando recorridos en zonas estratégicas, presuntamente para identificar posibles víctimas. Incluso, uno de ellos registraría anotaciones previas por casos de hurto en sistemas de control policial.

    Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de porte ilegal de armas y falsedad marcaria, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos.

    Sujetos fueron capturados en El Poblado tras una persecución: usaban una moto con placa adulterada y portaban un arma

    Foto de cortesía.

    Sujetos fueron capturados en El Poblado tras una persecución: usaban una moto con placa adulterada y portaban un arma

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