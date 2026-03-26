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Resumen: Dos mujeres fueron capturadas en Medellín por drogar y robar extranjeros en el parque Lleras. El hurto supera los $30 millones.

Les ofrecían compañía a extranjeros y terminaban robándolos: cayeron dos mujeres en el parque Lleras

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a dos mujeres señaladas de participar en casos de robo a extranjeros en Medellín, una modalidad que venía generando preocupación en zonas turísticas de la ciudad.

Las detenidas, de 19 y 34 años, fueron ubicadas mediante operativos de registro y allanamiento en los barrios Caicedo y Villa Hermosa, tras una investigación que permitió establecer su presunta participación en hechos ocurridos principalmente en el sector del parque Lleras, en El Poblado.

Según las autoridades, las mujeres contactaban a sus víctimas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, y coordinaban encuentros bajo la fachada de servicios de compañía.

Posteriormente, las trasladaban a alojamientos turísticos donde, aprovechando el consumo de alcohol, les suministraban sustancias como clonazepam para hacerlos perder la consciencia y facilitar el robo a extranjeros en Medellín.

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Las investigaciones indican que las víctimas eran despojadas de dinero en efectivo, celulares y otros objetos de alto valor. En uno de los casos, la afectación económica superó los 30 millones de pesos.

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Las capturadas ya contaban con antecedentes judiciales por hurto agravado bajo la misma modalidad. Durante los operativos, las autoridades incautaron celulares, documentos de identidad de otras mujeres, dinero en moneda extranjera y un arma de fuego.

Ambas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso para definir su situación judicial.

Este resultado hace parte de una ofensiva más amplia contra redes criminales dedicadas al robo a extranjeros en Medellín, especialmente en el parque Lleras, donde ya han sido impactadas estructuras como “Las Barbies”, “Los Calvos” y “The Ghetto”.

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