Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Tres sujetos armados asaltaron un bus con 40 pasajeros en la vía Rionegro-Medellín

    Pasajeros de bus Rionegro-Medellín fueron víctimas de asalto armado en el sector de Sajonia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tres sujetos armados asaltaron un bus con 40 pasajeros en la vía Rionegro-Medellín
    Foto de archivo.
    Tres sujetos armados asaltaron un bus con 40 pasajeros en la vía Rionegro-Medellín

    Resumen: Pasajeros de bus Rionegro-Medellín fueron víctimas de asalto armado en el sector de Sajonia. Tres delincuentes robaron dinero y tarjetas de 40 personas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo hecho de inseguridad sacude a los usuarios del transporte intermunicipal en Antioquia. Recientemente, cerca de 40 personas que se movilizaban en un bus de la ruta Rionegro-Medellín, por el corredor de Santa Elena, fueron víctimas de un asalto armado.

    El incidente se registró específicamente en el sector de Sajonia, en inmediaciones del aeropuerto José María Córdova, una zona de alto flujo vehicular que fue aprovechada por los delincuentes para cometer el ilícito bajo la modalidad de “atraco masivo”.

    En un momento, sujetos ingresaron al bus con pistolas y armas blancas para intimidar a los ocupantes, pidiendo el efectivo y tarjetas bancarias.

    Lea también: Taxistas protestan en la Avenida El Dorado: afectación vial en el Aeropuerto de Bogotá

    Tras cumplir su cometido, los asaltantes descendieron del vehículo y huyeron con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la zona de Sajonia.

    Las autoridades del Oriente antioqueño confirmaron que ya tienen conocimiento del caso.

    Se ha hecho un llamado urgente para que los afectados interpongan la denuncia formal, permitiendo así que las cámaras de seguridad del sector de Sajonia y del aeropuerto sean analizadas para dar con el paradero de estos jóvenes criminales.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.