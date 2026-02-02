Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Taxistas bloquearon la Avenida El Dorado este lunes en protesta contra las plataformas de transporte. La vía hacia el aeropuerto ya fue habilitada por las autoridades.

Taxistas protestan en la Avenida El Dorado: afectación vial en el Aeropuerto de Bogotá

La mañana de este lunes 2 de febrero comenzó con fuertes traumatismos para quienes intentaban llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Un grupo de taxistas protagonizó una manifestación en la Avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 105, bloqueando el sentido occidente-oriente y generando una parálisis parcial en uno de los corredores viales más estratégicos de la capital.

La protesta, que inició antes de las 9:30 a.m., obligó a los Agentes Civiles de Tránsito y al Grupo Guía a intervenir de urgencia para evitar que cientos de viajeros perdieran sus vuelos.

El motivo principal de esta manifestación es el rechazo contundente del gremio de los “amarillos” a la operación de vehículos particulares y camionetas blancas que prestan servicios a través de plataformas digitales.

Los conductores exigen que el Gobierno Nacional y las autoridades locales refuercen los controles contra lo que denominan “transporte ilegal”.

Esta movilización se da en un contexto de alta tensión, justo cuando en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca imponer multas severas no solo a conductores de aplicaciones como Uber o Didi, sino también a los usuarios y hasta a las unidades residenciales que permitan su operación.

Hacia las 10:23 a. m., la Secretaría de Movilidad confirmó que los manifestantes se retiraron de la vía, habilitando nuevamente el paso en ambos sentidos. Sin embargo, el impacto en el tráfico se sintió durante gran parte de la mañana, obligando a muchos pasajeros a caminar con sus maletas para alcanzar las terminales.

A pesar de que la vía ya se encuentra despejada, los líderes del gremio de taxistas advirtieron que estas jornadas de “brazos caídos” y bloqueos relámpago podrían repetirse si no se ven acciones concretas contra la competencia digital.

#GestiónDelTráfico [09:48 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 105, en sentido Occidente – Oriente. @TransitoBta, Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor. https://t.co/qbBindgaTK pic.twitter.com/YYaDfe6P5C — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 2, 2026

