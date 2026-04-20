Resumen: Dos capturados en Santander por abuso sexual contra menores. Los operativos se dieron en Sabana de Torres y Chima contra presuntos abusadores familiares.

Cayeron dos sujetos que habrían abusado de menores de su propia familia en Santander

En una ofensiva frontal contra los depredadores de la infancia, la Policía Nacional en el departamento de Santander logró la captura de dos individuos señalados de cometer atroces vejámenes contra menores de edad.

Los operativos, que se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Sabana de Torres y Chima, permitieron poner a disposición de la justicia a estos sujetos que, valiéndose de su cercanía familiar y mediante amenazas, habrían vulnerado la integridad de las víctimas.

El primer golpe se ejecutó en la vereda La Moneda, en Sabana de Torres, donde cayó un hombre de 44 años requerido por el delito de acceso carnal violento agravado.

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Según la investigación adelantada, el procesado habría abusado de una menor en el año 2013, aprovechando que para la época fungía como su padrastro.

De manera simultánea, en la vereda Santo Domingo del municipio de Chima, las autoridades capturaron a otro individuo de 36 años, quien contaba con antecedentes por violencia intrafamiliar y narcotráfico.

Este sujeto es señalado de perpetrar abusos sistemáticos contra una menor de su entorno familiar, a quien intimidaba con amenazas de muerte para que guardara silencio. Tras un allanamiento coordinado entre la Sijín y la Fiscalía, el capturado fue trasladado para responder por los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento agravado.

La institución policial en Santander reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y exhortó a la comunidad a no callar ante estos casos.

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