¡Con el ‘fierro’ modificado! Capturan a dos presuntos integrantes de ‘La Terraza’ en Manrique

Resumen: Capturados dos presuntos miembros de 'La Terraza' en el barrio Manrique de Medellín. Tenían un fusil modificado y grandes dosis de droga en un centro de distribución.

En un contundente operativo de asalto realizado en el nororiente de Medellín, las autoridades lograron asestar un nuevo golpe a la estructura criminal ‘La Terraza’.

Durante una diligencia de allanamiento ejecutada en el barrio Manrique, la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, capturó a dos sujetos de 22 y 35 años, quienes presuntamente custodiaban un arsenal y un centro de acopio de estupefacientes.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un fusil traumático que había sido sometido a una peligrosa modificación técnica para disparar munición de 9 milímetros.

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Según los reportes oficiales, esta poderosa arma de fuego era utilizada por el grupo criminal ‘La Terraza’ para ejercer control sobre las rentas ilícitas, intimidar a los residentes del sector y mantener a raya a facciones rivales en medio de confrontaciones internas por el dominio del territorio.

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El inmueble intervenido funcionaba como una central logística para el pesaje, dosificación y distribución de veneno en las calles. En el sitio, los uniformados incautaron 80 dosis de marihuana, 20 de bazuco y un frasco de ketamina, además de material para el empaque de las sustancias.

Los dos detenidos, quienes ya contaban con un prontuario delictivo por hurto calificado, quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Este operativo no solo saca de circulación a dos presuntos dinamizadores del crimen organizado, sino que impacta directamente en la reducción de la oferta de drogas en el sector nororiental.

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