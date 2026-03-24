Resumen: Un hombre asesinó a su esposa y a sus dos hijastras en el barrio Atalayas de Bosa, Bogotá. El sujeto intentó envenenarse y fue capturado por la Policía.

Sujeto asesinó a su esposa y a sus dos hijastras en Bogotá: intentó quitarse la vida con veneno

La localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, se convirtió este martes 24 de marzo en el escenario de una tragedia que tiene conmocionada a la capital del país. En el barrio Atalayas, un hombre fue capturado por la Policía Metropolitana tras ser señalado como el presunto responsable de asesinar a su esposa, de 32 años, y a sus dos hijastras, de 20 y 17 años respectivamente.

El macabro hallazgo se produjo luego de que un familiar de las víctimas lograra alertar a las autoridades a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió una respuesta inmediata de los uniformados, quienes debieron ingresar a la vivienda con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para encontrarse con la dantesca escena.

Lea también: ¡Mano dura! Multa de $100 millones y siembra obligatoria por «masacre» de frailejones en Boyacá

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los cuerpos de las tres mujeres fueron hallados con signos de violencia dentro del inmueble.

En el lugar también se encontraba el presunto agresor, quien era la pareja sentimental de la mujer mayor y padrastro de las dos jóvenes. Las autoridades confirmaron que el sujeto fue detenido en flagrancia, pero debió ser remitido de urgencia a un centro asistencial bajo custodia policial, debido a un aparente intento de suicidio mediante la ingesta de sustancias tóxicas.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ya adelanta los actos urgentes y las labores de vecindario para establecer los móviles exactos que desencadenaron este ataque violento contra las tres integrantes de una misma familia.

El capturado, una vez reciba el alta médica, será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para responder por los cargos que configuran un agravado feminicidio

Más noticias de Bogotá