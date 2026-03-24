Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El director Ballesteros fue enfático en que la seguridad hídrica del territorio no es negociable. La destrucción de los frailejones afecta directamente el ciclo del agua y la distribución hacia las cuencas cercanas que abastecen a miles de personas.

¡Mano dura! Multa de $100 millones y siembra obligatoria por «masacre» de frailejones en Boyacá

Minuto30.com .- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una sanción histórica contra dos particulares responsables de arrasar con una zona de reserva en el municipio de Saboyá, Boyacá. Los implicados no solo deberán pagar una millonaria suma, sino que están obligados a restaurar el ecosistema que intentaron convertir en cultivos de papa.

El daño: Décadas de evolución destruidas en días

El escenario del crimen ambiental fue la vereda Monte de Luz, en el páramo Iguaque Merchán. Allí, mediante el uso de maquinaria pesada, se destruyeron:

247 frailejones (especie clave para la retención de agua).

25 hectáreas de cobertura vegetal nativa (más de 40 fanegadas).

Especies altoandinas taladas ilegalmente.

“Estos irresponsables acabaron con décadas de evolución hídrica”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, al recordar que el área intervenida es Reserva Forestal Regional desde 1999.

Sanción ejemplar bajo la nueva ley de 2025

Gracias a la metodología de compensaciones implementada en 2025, que endurece los castigos económicos, la CAR fijó las siguientes obligaciones para los infractores:

Multa económica: Superior a los 100 millones de pesos.

Restauración obligatoria: Plantar 550 árboles de especies nativas (mano de oso, arrayán, aliso, sietecueros, entre otros).

Supervivencia garantizada: Los responsables deben asegurar el mantenimiento y cuidado de estos árboles por un periodo de 3 años. No se aceptarán “siembras de fachada”.

“Quien la hace, la paga”

El director Ballesteros fue enfático en que la seguridad hídrica del territorio no es negociable. La destrucción de los frailejones afecta directamente el ciclo del agua y la distribución hacia las cuencas cercanas que abastecen a miles de personas.

“Nuestra nueva metodología es clara: quien daña, paga y restaura bajo nuestras condiciones”, puntualizó el funcionario, recordando que la CAR lleva 65 años custodiando el territorio.