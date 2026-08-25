Cae sujeto acusado de manosear a sus propios hijos en Titiribí, Antioquia

Resumen: Un hombre fue capturado en Titiribí, Antioquia, por presuntos actos sexuales agravados contra sus hijos de 11 y 13 años. La Policía y la Fiscalía coordinaron la detención tras denuncias de la familia.

Un hombre fue capturado en el municipio de Titiribí mediante una orden judicial expedida en su contra, tras ser señalado como presunto responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

El procedimiento de detención fue ejecutado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Antioquia y la Unidad Básica de Protección, bajo la coordinación directa de la Fiscalía 22 Seccional de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes.

La indagación del caso inició formalmente el 2 de abril de 2026, fecha en la que dos hermanos de 11 y 13 años confesaron a su madre las presuntas agresiones perpetradas por su progenitor desde 2025.

Según las autoridades, la niña de 11 años reveló que entre agosto y septiembre de ese año el procesado le habría practicado tocamientos indebidos al encontrarse a solas en un inmueble de la vereda La Otra Mina y en el sector Los Charcos de Rodas, aclarando la ausencia de acceso carnal.

Por su parte, el menor de 13 años denunció que el indiciado solía exhibirles sus partes íntimas, reproducirles material con contenido explícito en un celular y hacerles comentarios impropios para su edad.

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Alertada por cuadros recurrentes de tristeza, bajo rendimiento académico y episodios de llanto en los menores, la madre ratificó la denuncia tras una atención médica realizada a la niña el 24 de abril de 2026 en Titiribí, instante en que se activó la ruta de protección integral.

El sujeto capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para resolver su situación jurídica en el proceso legal. El investigado se presume inocente hasta que se dicte un fallo condenatorio ejecutoriado. Finalmente, la institución policial reiteró el llamado a denunciar a tiempo cualquier hecho que amenace la integridad de la infancia.

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