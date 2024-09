¡No pierda la oportunidad! Abren inscripciones para subsidios de mejoramiento de vivienda en Rionegro

El municipio de Rionegro ha abierto el proceso de inscripción para los subsidios de mejoramiento de vivienda rural y urbana, beneficiando a los ciudadanos con ayudas de hasta 13 millones de pesos.

Las inscripciones se realizarán desde el 13 y el 18 de junio, gracias a un convenio entre Viva Antioquia, Argos y la alcaldía de Rionegro.

Los interesados en postularse podrán encontrar los requisitos y el formulario de inscripción Aquí

Requisitos para acceder a los subsidios de mejoramiento de vivienda en Rionegro

– La vivienda debe estar clasificada en los estratos 1, 2 o 3.

– Los ingresos mensuales de los miembros del hogar no pueden superar los 4 SMLMV.

– Ningún postulado ni miembro del hogar debe poseer otro inmueble o derecho de propiedad distinto al que se va a mejorar.

– Residir en Rionegro durante los últimos 5 años.

– El registro de SISBÉN debe ser en Rionegro.

– No haber recibido subsidio de vivienda del Municipio en los últimos 5 años.

– El propietario de la vivienda a mejorar debe vivir en ella.

– El mejoramiento debe ser locativo.

– Ser propietario de la vivienda postulada o poseedor regular con una posesión superior a 10 años.

– No tener limitaciones al dominio que impidan el pleno ejercicio de la propiedad, como usufructo, comodato, demandas, embargos, etc.

– Estar a paz y salvo con el Municipio de Rionegro por conceptos como Industria y Comercio, medidas correctivas y multas.

– No residir en una zona de alto riesgo ni en un área que no cuente con condiciones para ser objeto de intervención urbanística.

Este programa de subsidios busca fortalecer la calidad de vida de los habitantes de Rionegro, brindando apoyo económico significativo para mejorar sus condiciones habitacionales.

