La enfermedad de la papa ‘Punta Morada’ tiene en alerta a los cultivadores de Antioquia 

Hay preocupación por la posible llegada de la enfermedad de la papa ‘Punta Morada’ al departamento de Antioquia.

Esta enfermedad es producida por un insecto o plaga, conocida como paratrioza, que se alimenta de la savia de las plantas que daño los cultivos.

En el momento, 28 municipios del departamento de Nariño que reportaron la presencia del insecto.

«Tenemos más de 10.000 hectáreas sembradas de papa y tenemos aproximadamente una producción de 19 toneladas por hectárea entonces de ahí la importancia de este llamado porque nos corresponde acompañar a nuestros productores para informarles sobre los riesgos que existen», afirmó Rosa Acevedo, secretaria de Agricultura de Antioquia.

Aún no se han reportado la propagación de la enfermedad de la papa ‘Punto Morada’, sin embargo, las autoridades trabajan con la Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para prevenir la propagación.

«Tener mucho cuidado con la semilla que utilizamos. En el caso de la semilla de papa pues no utilizar semilla que no conozcamos su origen, no utilizar semilla que viene para consumo como pues para sembrarla porque no sabemos si tiene la presencia de la enfermedad», comentó María Fernanda Díaz, profesional del ICA.

Cabe recordar que Antioquia, es una de las regiones donde más se produce papa. En 2023, se cultivaron 10.438 hectáreas con una producción de 197.176 toneladas.

