Resumen: La Policía incautó más de dos toneladas de marihuana ocultas en una carga de heno tras el volcamiento de un camión en Roldanillo. El cargamento está avaluado en más de $1.688 millones.

¡Le pesó la moña! Volcó el camión, dejó al descubierto dos toneladas de marihuana y salió huyendo

Un operativo de control de la Policía Nacional asestó un contundente golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes tras hallar un cargamento de 2.145 kilogramos de marihuana tipo creepy en zona rural de Roldanillo.

El procedimiento judicial se desencadenó a partir de un llamado preventivo realizado por habitantes del sector La Virgen, sobre el kilómetro 2,5 de la arteria vial que conecta a este municipio con la localidad de La Tulia.

Los uniformados adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte acudieron al tramo indicado para atender un siniestro vial que involucraba un vehículo de carga sobre la carretera.

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A su llegada al lugar de los hechos, las unidades policiales hallaron el camión volcado de costado y sin presencia de tripulantes, luego de que el conductor decidiera huir de la escena.

Durante el proceso de verificación de la carga, conformada aparentemente por bloques de heno, los efectivos descubrieron docenas de bultos empaquetados con diversas formas y tamaños.

El análisis inicial del material vegetal permitió constatar que la sustancia incautada presentaba características físicas y aromas idénticos a los de la marihuana.

Según la tasación oficial estipulada por la Dirección de Antinarcóticos para la vigencia 2026, el alijo decomisado alcanza una valoración económica de $1.688.807.835 en el mercado ilegal. Tanto la sustancia narcótica como el automotor inmovilizado quedaron bajo el recaudo de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico.

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