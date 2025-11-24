Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Suboficial muerto y soldado desaparecido: combates entre el Ejército y el Clan del Golfo sacuden Dabeiba, Antioquia

    El Ejército despliega operaciones para reforzar la seguridad y localizar al soldado desaparecido tras los enfrentamientos.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Archivo
    Suboficial muerto y soldado desaparecido: combates entre el Ejército y el Clan del Golfo sacuden Dabeiba, Antioquia

    Resumen: En Dabeiba, Antioquia, combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejaron la muerte del cabo tercero Danilo Fernando Meneses y la desaparición del soldado Yiminson Mosquera, mientras las fuerzas militares refuerzan la seguridad y buscan al uniformado desaparecido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la mañana de este lunes, un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la zona rural de Dabeiba, Occidente de Antioquia, dejó como saldo la muerte del cabo tercero Danilo Fernando Meneses y la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera.

    El hecho ocurrió en la vereda Lopia, durante operaciones militares encabezadas por el Batallón de Ingenieros N.º 17 General Carlos Bejarano Muñoz, adscrito a la Décima Séptima Brigada de la Séptima División. La acción, dirigida a proteger a la población civil, involucró combates contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

    Según reportes oficiales, además de la pérdida de Meneses Betancurt, algunos uniformados resultaron heridos y se desplegaron refuerzos en la zona para localizar al soldado desaparecido y restablecer la seguridad. Las autoridades aseguraron que las operaciones continuarán hasta garantizar la protección de los habitantes del sector y esclarecer la ubicación del militar no localizado.

    La Séptima División lamentó profundamente la muerte del suboficial y extendió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. Además, se activó un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento y apoyo a las familias afectadas en este difícil momento.

    El Ejército Nacional reafirmó que las operaciones seguirán enfocadas en la vida y la integridad de la comunidad en Dabeiba, en coordinación con el dispositivo de seguridad reforzado en la región.


