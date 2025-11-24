Resumen: En Dabeiba, Antioquia, combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejaron la muerte del cabo tercero Danilo Fernando Meneses y la desaparición del soldado Yiminson Mosquera, mientras las fuerzas militares refuerzan la seguridad y buscan al uniformado desaparecido.

Suboficial muerto y soldado desaparecido: combates entre el Ejército y el Clan del Golfo sacuden Dabeiba, Antioquia

En la mañana de este lunes, un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la zona rural de Dabeiba, Occidente de Antioquia, dejó como saldo la muerte del cabo tercero Danilo Fernando Meneses y la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera.

El hecho ocurrió en la vereda Lopia, durante operaciones militares encabezadas por el Batallón de Ingenieros N.º 17 General Carlos Bejarano Muñoz, adscrito a la Décima Séptima Brigada de la Séptima División. La acción, dirigida a proteger a la población civil, involucró combates contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Esto le podría interesar: Investigan a hombre que disparó al aire frente a conjunto residencial en Suba, Bogotá

Según reportes oficiales, además de la pérdida de Meneses Betancurt, algunos uniformados resultaron heridos y se desplegaron refuerzos en la zona para localizar al soldado desaparecido y restablecer la seguridad. Las autoridades aseguraron que las operaciones continuarán hasta garantizar la protección de los habitantes del sector y esclarecer la ubicación del militar no localizado.

La Séptima División lamentó profundamente la muerte del suboficial y extendió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. Además, se activó un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento y apoyo a las familias afectadas en este difícil momento.

El Ejército Nacional reafirmó que las operaciones seguirán enfocadas en la vida y la integridad de la comunidad en Dabeiba, en coordinación con el dispositivo de seguridad reforzado en la región.