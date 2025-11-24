Cae alias ‘Caballo’: líder urbano del GAO fue capturado junto a dos hombres armados en Betania

Resumen: Tres hombres del GAO fueron sorprendidos en Betania. Entre ellos, el temido alias “Caballo”. Armas, marihuana y posibles vínculos con homicidios salieron a la luz.

La captura de tres presuntos integrantes del componente urbano del GAO ‘Edwin Román Velásquez Valle’ sacudió este lunes 24 de noviembre al municipio de Betania, Antioquia.

El operativo fue adelantado por unidades de la Sijín, en coordinación con la Policía de Antioquia y con apoyo del Ejército Nacional, quienes irrumpieron en distintos puntos del área urbana para frenar las recientes dinámicas de violencia en la región.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Caballo’, señalado por las autoridades como cabecilla urbano con al menos cuatro años dentro de la estructura criminal.

Según las investigaciones, estaría relacionado con homicidios selectivos, así como con ataques armados contra la Fuerza Pública en Betania e Hispania.

Junto a él fueron capturados alias ‘Vergara’, presunto encargado de coordinar la distribución y venta de estupefacientes en zonas urbanas y rurales; y alias ‘Durango’, quien habría actuado como escolta personal de ‘Caballo’ durante los últimos tres años.

Durante la captura, los uniformados incautaron dos pistolas 9mm, treinta cartuchos y 603 gramos de marihuana. Todas las armas quedaron bajo análisis técnico para establecer si fueron utilizadas en los homicidios reportados recientemente en la zona rural de Betania.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, aseguró que el golpe responde a una estrategia focalizada para desarticular el componente urbano del GAO y “frenar los impactos en los índices de homicidio que afectan al Suroeste antioqueño”.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan y que se esperan nuevas capturas en los próximos días como parte del plan de intervención territorial contra esta estructura criminal.

