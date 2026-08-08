Resumen: El allanamiento de la zona permitió a las tropas asegurar material de guerra y pruebas documentales que ratifican el accionar delictivo de la estructura Teófilo Forero Castro

¡Eso fue diciendo y haciendo! Abatido cabecilla de la Segunda Marquetalia, el terror de los comerciantes en Caquetá y Huila

Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia propinaron en las últimas horas un golpe estratégico y estructural a las finanzas de los grupos armados organizados que delinquen en el sur del país. En una operación conjunta y de alta precisión, fue neutralizado alias ‘Alexis Perdomo’, uno de los hombres más buscados por las autoridades en la región.

El operativo fue ejecutado por tropas del Gaula Militar Caquetá, adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div6), en un trabajo coordinado con la Policía Nacional en zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá.

¿Quién era alias ‘Alexis Perdomo’?

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, ‘Alexis Perdomo’ fungía como el principal cabecilla de finanzas de la Compañía Fernando Díaz, perteneciente a la temida estructura Teófilo Forero Castro de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Este sujeto era señalado por las autoridades de inteligencia como el «cerebro» detrás de una gigantesca red de cobros extorsivos y vacunas. Sus principales víctimas eran comerciantes, ganaderos, transportadores y diversos sectores productivos a los que mantenía bajo constantes amenazas en los departamentos de Caquetá y Huila.

«Con su neutralización no solo cae este cabecilla, golpeamos una de las principales fuentes de financiación criminal que sostenía esta estructura a costa del miedo y el dinero de los colombianos», destacó el Comando de las Fuerzas Militares a través de sus canales oficiales.

Rescate de víctimas en medio del operativo

Más allá de la baja del cabecilla criminal, el operativo destacó por su componente humanitario y de protección a la ciudadanía. Las fuerzas especiales lograron ubicar y rescatar sanas y salvas a tres personas que, según los reportes preliminares, se encontraban retenidas o en una situación de constreñimiento directo siendo víctimas de extorsión por parte de este cabecilla.

Foto: Ejército Nacional Foto: Ejército Nacional

Adicionalmente, el Ejército Nacional confirmó la recuperación de una menor de edad en el lugar de los hechos, quien presuntamente sería la pareja sentimental del sujeto abatido. La adolescente fue extraída de la zona de combate y entregada a las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Arsenal y pruebas de extorsión incautadas

El allanamiento de la zona permitió a las tropas asegurar material de guerra y pruebas documentales que ratifican el accionar delictivo de la estructura Teófilo Forero Castro. En el lugar, las autoridades lograron la incautación de:

Un fusil de asalto AK-47.

Una pistola calibre 9 mm.

Abundante munición de diferentes calibres.

Teléfonos celulares usados para las llamadas extorsivas.

Talonarios de recibos: Utilizados por los criminales para llevar la contabilidad del cobro de extorsiones a sus víctimas.

Con este resultado, las Fuerzas Militares reafirman su ofensiva contra el flagelo del secuestro y la extorsión, desestabilizando la maquinaria financiera de la Segunda Marquetalia y devolviéndole la tranquilidad a los gremios productivos del sur de Colombia.