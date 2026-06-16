Resumen: El CNE reportó un aumento en la inscripción de testigos electorales para la segunda vuelta presidencial e invitó a las campañas a reforzar la cobertura antes del cierre de la plataforma.

Se dispara la vigilancia electoral: aumenta el número de testigos para la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un incremento en la inscripción de testigos electorales, tanto en Colombia como en el exterior, con miras a fortalecer la vigilancia del proceso democrático del próximo 21 de junio.

De acuerdo con la autoridad electoral, las campañas de los movimientos Defensores de la Patria y Pacto Histórico han aumentado significativamente el número de personas acreditadas para supervisar el desarrollo de las votaciones y los escrutinios.

El organismo también recordó que el plazo para registrar nuevos testigos electorales vence el próximo 18 de junio a las 5:00 de la tarde.

Las cifras muestran un crecimiento especialmente marcado fuera del país. En el caso del Pacto Histórico, las postulaciones pasaron de 3.470 en la primera vuelta a 4.834 para la jornada definitiva. Por su parte, Defensores de la Patria incrementó sus registros de 2.383 a 3.745 acreditaciones.

A nivel nacional, la plataforma habilitada por el CNE registra más de 165.000 solicitudes de acreditación entre testigos de mesa y de comisiones escrutadoras, quienes tendrán la misión de verificar que la jornada se desarrolle de acuerdo con las normas electorales vigentes.

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También, los observadores nacionales aumentaron frente a la primera vuelta, mientras que la presencia internacional mantiene una participación estable con delegados de distintos países y organizaciones.

Para fortalecer los mecanismos de control, el CNE autorizó que cada campaña pueda acreditar hasta dos testigos electorales por mesa de votación y dos por comisión escrutadora, tanto dentro como fuera del territorio colombiano.

Pese al aumento de las acreditaciones, la entidad advirtió que aún existen mesas de votación con cobertura insuficiente, por lo que invitó a las campañas políticas a continuar el proceso de inscripción y garantizar una mayor presencia de vigilancia durante la jornada electoral.

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