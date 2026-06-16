Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Cayeron ‘Los Selectivos’, señalados de secuestrar víctimas para vaciarles las cuentas en Bogotá

    ‘Los Selectivos’ elegían víctimas en zonas de rumba de Bogotá, las secuestraban y les vaciaban sus cuentas bancarias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cayeron ‘Los Selectivos’, señalados de secuestrar víctimas para vaciarles las cuentas en Bogotá
    Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
    Cayeron ‘Los Selectivos’, señalados de secuestrar víctimas para vaciarles las cuentas en Bogotá

    Resumen: Ocho presuntos integrantes de Los Selectivos fueron enviados a prisión por su supuesta participación en casos de paseo millonario, secuestros y millonarios robos en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades judiciales enviaron a la cárcel a ocho personas señaladas de integrar ‘Los Selectivos’, una estructura delincuencial que presuntamente operaba en zonas de entretenimiento nocturno de Bogotá para ubicar víctimas, secuestrarlas temporalmente y despojarlas de grandes sumas de dinero.

    La medida fue adoptada por un juez de control de garantías tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación.

    Según la investigación, ‘Los Selectivos’ habrían identificado a sus víctimas principalmente en sectores de rumba del norte de la capital, donde les ofrecían servicios de transporte para luego retenerlas y obligarlas a entregar información de sus cuentas bancarias y aplicaciones financieras.

    Uno de los episodios que hace parte del proceso ocurrió en mayo de 2025, cuando un ciudadano abordó un taxi al salir de un establecimiento nocturno.

    Durante el recorrido, el conductor habría coordinado con otros integrantes de la organización para interceptar a la víctima.

    Lea también: Capturan a nueve en Necoclí, Apartadó y Medellín por «lavar» más de 100.000 millones de pesos del tráfico de migrantes ilegales

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las pesquisas indican que el pasajero fue trasladado hasta el sur de Bogotá, donde presuntamente fue intimidado y agredido para obtener las claves de sus productos financieros. Con esa información, los responsables habrían realizado movimientos bancarios y compras por cerca de $145 millones de pesos.

    La Fiscalía también estableció que algunos integrantes del grupo habrían llegado hasta la vivienda de la víctima para apoderarse de un vehículo de alta gama y otros elementos tecnológicos de valor. El afectado permaneció retenido durante varias horas antes de ser abandonado.

    Por estos hechos, los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.