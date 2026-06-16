Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Ocho presuntos integrantes de Los Selectivos fueron enviados a prisión por su supuesta participación en casos de paseo millonario, secuestros y millonarios robos en Bogotá.

Cayeron ‘Los Selectivos’, señalados de secuestrar víctimas para vaciarles las cuentas en Bogotá

Las autoridades judiciales enviaron a la cárcel a ocho personas señaladas de integrar ‘Los Selectivos’, una estructura delincuencial que presuntamente operaba en zonas de entretenimiento nocturno de Bogotá para ubicar víctimas, secuestrarlas temporalmente y despojarlas de grandes sumas de dinero.

La medida fue adoptada por un juez de control de garantías tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, ‘Los Selectivos’ habrían identificado a sus víctimas principalmente en sectores de rumba del norte de la capital, donde les ofrecían servicios de transporte para luego retenerlas y obligarlas a entregar información de sus cuentas bancarias y aplicaciones financieras.

Uno de los episodios que hace parte del proceso ocurrió en mayo de 2025, cuando un ciudadano abordó un taxi al salir de un establecimiento nocturno.

Durante el recorrido, el conductor habría coordinado con otros integrantes de la organización para interceptar a la víctima.

Lea también: Capturan a nueve en Necoclí, Apartadó y Medellín por «lavar» más de 100.000 millones de pesos del tráfico de migrantes ilegales

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las pesquisas indican que el pasajero fue trasladado hasta el sur de Bogotá, donde presuntamente fue intimidado y agredido para obtener las claves de sus productos financieros. Con esa información, los responsables habrían realizado movimientos bancarios y compras por cerca de $145 millones de pesos.

La Fiscalía también estableció que algunos integrantes del grupo habrían llegado hasta la vivienda de la víctima para apoderarse de un vehículo de alta gama y otros elementos tecnológicos de valor. El afectado permaneció retenido durante varias horas antes de ser abandonado.

Por estos hechos, los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Más noticias de Bogotá