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Resumen: Desde el 1 de julio aumentaron las tarifas de los peajes de la Autopista Norte en Bogotá. Conozca los nuevos valores y las obras que se financiarán con el recaudo.

Suben tres peajes en la Autopista Norte de Bogotá: estas son las nuevas tarifas

Los peajes de la Autopista Norte en Bogotá comenzaron a operar con nuevas tarifas desde este 1 de julio. El ajuste aplica para las estaciones Andes, Fusca y Unisabana, como parte del plan gradual definido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para actualizar los valores sin generar un impacto inmediato sobre los usuarios.

Según explicó la entidad, el incremento varía de acuerdo con la categoría del vehículo y oscila entre los $900 y los $1.400. La medida hace parte de un esquema que permitirá aplicar de forma escalonada los aumentos contractuales previstos para los próximos meses y que se extenderá hasta julio de 2027.

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Con el ajuste, las nuevas tarifas de los peajes de la Autopista Norte quedaron así: categoría I, $16.100; categoría II, $27.800; categoría III, $18.700; categoría IV, $38.100; categoría V, $55.500; categoría VI, $69.900, y categoría VII, $76.900.

La ANI indicó que este mecanismo busca distribuir en el tiempo los incrementos que originalmente debían aplicarse de manera inmediata, con el fin de reducir el impacto económico para conductores particulares, transportadores, comunidades y demás usuarios de este corredor vial.

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Los recursos obtenidos con el reajuste estarán destinados a financiar las obras del proyecto Accesos Norte Fase II, entre ellas la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima y la Perimetral de Sopó.

Con estas intervenciones, el Gobierno espera mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y disminuir los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los municipios de la Sabana.

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