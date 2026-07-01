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Resumen: La Fiscalía imputó a un ciudadano británico por el feminicidio agravado de Natalia Villalba. El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias.

Británico fue imputado por la muerte de Natalia: estos son los delitos que enfrentará

La Fiscalía General de la Nación imputó a un ciudadano británico por su presunta responsabilidad en el asesinato de Natalia, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 18 de junio dentro de un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el ente investigador, el extranjero deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante las audiencias preliminares, que se desarrollan de manera reservada, el procesado decidió no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía.

Las investigaciones indican que el hombre habría ingresado al inmueble donde Natalia permanecía hospedada de manera temporal y, aprovechando que se encontraba sola, presuntamente la atacó con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.

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El señalado fue capturado inicialmente en el aeropuerto de Quito, en Ecuador, mediante una circular roja de Interpol. Posteriormente, fue expulsado de ese país y trasladado a Colombia, donde el pasado 29 de junio agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva su captura al llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

En días anteriores, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que la causa de la muerte de Natalia fue un fuerte golpe en la cabeza. Además, explicó que el cuerpo fue desmembrado y posteriormente ocultado dentro de una maleta hallada en el apartamento donde ocurrieron los hechos.

Las autoridades indicaron que aún continúan los análisis forenses para establecer otros elementos relacionados con el caso.

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