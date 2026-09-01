Resumen: La Gobernación de Antioquia elevó a $100 millones la recompensa para obtener información que permita esclarecer la muerte de Michel Dahiana, la niña de seis años hallada sin vida en zona rural de Buriticá tras varios días de búsqueda. Mientras la comunidad realizó una marcha en rechazo por lo ocurrido, Medicina Legal continúa con los estudios para determinar las causas de su fallecimiento.

¡Sube la recompensa! Ofrecen $100 millones por información sobre la muerte de Michel Dahiana en Buriticá

La Gobernación de Antioquia aumentó a $100 millones la recompensa para obtener información que permita esclarecer la muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría, la niña de seis años cuyo cuerpo fue encontrado en una zona rural de Buriticá, Occidente de Antioquia, después de varios días de búsqueda.

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón durante su visita al municipio, donde se reunió con los familiares de la menor para expresarles su solidaridad por lo ocurrido. La suma inicialmente ofrecida por las autoridades era de $50 millones.

“Diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las agresiones, a la muerte, al maltrato de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes. Y la mejor forma de darle un poco de sosiego a esta familia que tanto sufre hoy es esclarecer este hecho tan lamentable”, dijo el mandatario.

La recompensa busca incentivar la entrega de información que pueda resultar útil para las autoridades encargadas de adelantar las investigaciones y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

Antioquia está de luto por la muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría. Hoy, en Buriticá, abrazamos a su familia, le llevamos un mensaje de afecto y solidaridad en nombre de los Antioqueños. La mejor forma de darles sosiego a sus seres queridos es conocer la verdad. Por eso,… pic.twitter.com/8UYuFgP8i9 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 1, 2026

Medicina Legal aún no entrega las causas de la muerte

El cuerpo de Michel Dahiana permanece en las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes.

Por ahora, el organismo no ha entregado el informe que determine las causas de la muerte. El resultado de estos estudios será incorporado a la investigación que busca establecer qué ocurrió con la niña.

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Michel Dahiana había sido reportada como desaparecida el 24 de agosto en Buriticá. Durante los días posteriores se desplegaron labores de búsqueda con participación de autoridades, organismos de emergencia y habitantes de la zona. Finalmente, la menor fue localizada sin vida en un área rural del municipio.

Buriticá salió a las calles para acompañar a la familia

Tras conocerse el hallazgo, habitantes de Buriticá participaron en una marcha para rechazar la muerte de la niña y expresar su respaldo a sus familiares.

Como homenaje a Michel Dahiana, la Gobernación de Antioquia decretó tres días de luto, mientras que la Alcaldía de Buriticá adoptó una medida similar.

Además, en distintos municipios del departamento se realizaron velatones como muestra de solidaridad y para llamar la atención sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades esperan obtener nuevos elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, se mantiene vigente la recompensa de hasta $100 millones para quienes aporten información relevante para el proceso.