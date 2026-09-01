Resumen: La Gobernación de Antioquia demolió dos inmuebles abandonados en los barrios La Chimbarria y Brisas del Dormilón, en San Luis. Según las autoridades, los lugares eran utilizados para el consumo de estupefacientes y, presuntamente, para planear actividades delictivas. Con esta intervención, ya son 62 los inmuebles intervenidos en el departamento.

Dos inmuebles que eran señalados como focos de inseguridad fueron demolidos en San Luis

Dos inmuebles ubicados en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño, fueron demolidos en una intervención liderada por la Gobernación de Antioquia, luego de ser identificados como puntos que representaban riesgos para la seguridad y las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

Las actuaciones se llevaron a cabo en los barrios La Chimbarria y Brisas del Dormilón, donde se encontraban las dos edificaciones. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, ambas estructuras estaban en avanzado estado de abandono y presentaban un deterioro considerable en su infraestructura.

Además de las condiciones físicas de los inmuebles, las autoridades señalaron que estos espacios generaban preocupación entre los residentes debido al uso que algunas personas les estarían dando.

Inmuebles eran utilizados para el consumo de estupefacientes

Según información de la Policía Nacional, los lugares eran utilizados por algunas personas para el consumo de estupefacientes y, presuntamente, para planear actividades delictivas.

A esto se sumaba el deterioro de las estructuras, que representaba un posible riesgo de colapso y una amenaza para la seguridad, la salubridad y el bienestar de quienes viven en los sectores donde estaban ubicadas.

El director Operativo de Seguridad de Antioquia, coronel (r) José Edilberto Lesmes Beltrán, explicó que la intervención hace parte de las acciones que se vienen adelantando en diferentes municipios del departamento.

Esto le podría interesar: ¡Salió espantado! Dejó botado un carro lleno de marihuana en plena vía a La Pintada

“Con esto llegamos a 62 inmuebles intervenidos en todo el departamento. Gracias a esta Administración, hoy les quitamos a los vecinos del sector un problema que tenían constantemente, no solo en la noche, sino también durante el día, porque estos lugares estaban siendo utilizados por personas para consumir y, también, para la distribución de sustancias psicoactivas”, indicó Lesmes Beltrán.

Con la demolición de las dos edificaciones en San Luis, el número de inmuebles intervenidos por esta estrategia en Antioquia llegó a 62, según el balance entregado por la Gobernación.

Alcalde de San Luis pidió ampliar la estrategia

Durante la intervención, el alcalde de San Luis, César Buitrago, hizo un llamado a los demás mandatarios locales del Oriente antioqueño y del departamento para que se vinculen a este tipo de acciones.

“Les digo a todos los mandatarios del Oriente antioqueño y del departamento que se sumen a esta estrategia, que es importante para mantener en buenas condiciones nuestros espacios y acabar con las plazas de vicio y con estos lugares que generan problemas a la comunidad”, expresó el mandatario.

La intervención permitió retirar dos estructuras que, además de encontrarse deterioradas y abandonadas, eran señaladas por las autoridades como espacios utilizados para actividades relacionadas con el consumo de sustancias y, presuntamente, con la planeación de hechos delictivos.

La Gobernación de Antioquia indicó que con estas acciones se busca intervenir inmuebles que representen riesgos para las comunidades y que hayan sido identificados como focos de inseguridad.