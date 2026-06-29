Resumen: Una niña de tres años fue rescatada por la Policía, Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia tras ser encontrada sola y encerrada bajo llave en una vivienda de Los Mártires, en Bogotá. La menor fue puesta bajo protección y trasladada a un centro especializado, mientras las autoridades investigan la responsabilidad de su madre, quien admitió haber salido a una reunión so

¡Su llanto alertó a los vecinos! Rescatan a menor de 3 años encerrada en una vivienda de Bogotá

La madrugada de este lunes, una niña de apenas tres años fue rescatada por las autoridades luego de ser encontrada sola y encerrada con llave dentro de una vivienda ubicada en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La intervención se produjo tras el llamado de varios vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos de auxilio provenientes del inmueble.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados que realizaban labores de patrullaje en la zona acudieron al lugar tras recibir la alerta de la comunidad. Al llegar, verificaron la situación y, con autorización de uno de los residentes de la vivienda, ingresaron al inmueble para inspeccionar lo que ocurría.

En el interior encontraron a la menor completamente sola, sin la presencia de un adulto responsable y con la vivienda cerrada bajo llave. Ante la situación, se activó de inmediato un operativo conjunto con el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar la protección de la niña.

Las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes y lograron contactar a la madre de la menor, una ciudadana extranjera, quien manifestó que había salido de la vivienda para asistir a una reunión social, dejando a la niña sola en el inmueble.

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Tras confirmar las circunstancias del caso, los organismos de protección infantil activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el fin de garantizar los derechos de la menor y verificar su estado de salud.

La menor quedó bajo protección de las autoridades

Luego del rescate, la niña fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se puso en marcha la ruta de verificación y restablecimiento de derechos. Allí recibirá la atención necesaria para evaluar su condición física y emocional mientras las entidades competentes adelantan el proceso correspondiente.

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En Los Mártires, policías atendieron el llamado de ciudadanos que alertaban sobre una menor dentro de una vivienda. Tras ingresar con el apoyo de @BomberosBogota, encontraron a una niña de 3 años de edad quien fue dejada bajo protección de la autoridad competente. pic.twitter.com/KeCrQK8Gt2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 29, 2026

Por ahora, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso. Sin embargo, la situación quedó en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia, entidades que determinarán las actuaciones administrativas y judiciales a las que haya lugar.

La Policía Nacional reiteró que continuará atendiendo de manera prioritaria cualquier denuncia relacionada con posibles vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes e invitó a la ciudadanía a reportar oportunamente este tipo de situaciones a través de la línea 123 o de la línea 141 del ICBF, con el fin de permitir una intervención inmediata cuando la integridad de un menor esté en riesgo.