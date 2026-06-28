Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El detenido deberá responder por los macabros hechos que rodearon la muerte de Natalia Villalba, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 22 de junio al interior de una maleta en la ducha de un apartamento de rentas cortas, ubicado en el sector del Chicó

«No va a quedar impune»: presunto feminicida de Natalia Villalba ya está en Bogotá para enfrentar a la justicia

Minuto30.com .- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en las últimas horas un avance fundamental en el caso que ha conmocionado a la ciudad. El principal sospechoso del atroz crimen de Natalia Villalba ya se encuentra bajo custodia en la capital colombiana. A través de sus redes sociales, el mandatario local envió un mensaje de certeza y solidaridad frente al proceso judicial.

«Ya está en Bogotá el presunto feminicida de Natalia Villalba después de ser capturado en Ecuador. Aquí tendrá que responder ante la justicia. Este doloroso caso no va a quedar impune», aseguró Galán.

La ruta de escape y el operativo de captura

El presunto feminicida, identificado como el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith (registrado también en algunos documentos como Foster Martinson), fue detenido de manera exitosa en el Aeropuerto Internacional de Quito.

El rápido accionar de las autoridades permitió truncar sus planes de fuga, que se desarrollaron de la siguiente manera:

El escape: Tras los hechos ocurridos en el norte de Bogotá, el hombre se movilizó vía terrestre y cruzó la frontera hacia Ecuador por el puente de Rumichaca.

La detención: Su objetivo final era tomar un vuelo desde Quito hacia Europa para evadir el accionar de la justicia. Sin embargo, fue interceptado gracias a una circular roja de Interpol y al trabajo articulado entre la Fiscalía, Migración Colombia y las autoridades ecuatorianas.

El traslado: Bajo un fuerte esquema de seguridad, el extranjero fue deportado y ya fue entregado a las autoridades migratorias y policiales en Bogotá.

El proceso de judicialización

El detenido deberá responder por los macabros hechos que rodearon la muerte de Natalia Villalba, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 22 de junio al interior de una maleta en la ducha de un apartamento de rentas cortas, ubicado en el sector del Chicó.

Con su llegada al país, el sistema judicial inicia de inmediato las audiencias preliminares. La Fiscalía General de la Nación le imputará los siguientes cargos:

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Feminicidio agravado.

Ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

De ser hallado culpable, y bajo el rigor del ordenamiento penal colombiano, el procesado podría enfrentar una condena que oscila entre los 40 y los 50 años de prisión, respondiendo así a la promesa institucional de que este doloroso caso no quede en la impunidad.