¡Céline Dion volvió y estremeció al mundo! Su regreso tras seis años terminó en lágrimas

Resumen: Céline Dion regresó a los escenarios con un esperado concierto en París, donde volvió a encontrarse con sus seguidores después de seis años alejada de las presentaciones. Durante la noche, la cantante interpretó varios de sus temas más reconocidos y protagonizó momentos de gran emoción, especialmente al inicio del recital, cuando rompió en llanto. Dion también aseguró ante el público que se encuentra bien y agradeció a quienes asistieron a acompañarla en este esperado reencuentro con la música.

Céline Dion regresó a los escenarios después de seis años de ausencia con un concierto en la Plenitude Arena, en Nanterre, a las afueras de París. La presentación reunió a miles de seguidores y estuvo marcada por la emoción de la cantante, quien retomó los conciertos completos tras el periodo en el que su salud la obligó a alejarse de los escenarios.

La artista, de 58 años, abrió la noche con ‘On ne change pas’ y rompió en llanto durante la interpretación. Poco después aclaró ante el público que se trataba de una emoción positiva: “Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos”.

El espectáculo comenzó con más de 45 minutos de retraso frente a la hora prevista, pero los asistentes permanecieron en el recinto para acompañar a Dion en una noche que también estuvo marcada por su proceso para convivir con el síndrome de la persona rígida, enfermedad neurológica que padece.

🤯 Listening ‘My Heart Will Go On’ 100% live in the middle of 2026 is a demonstration of the greatest human resilience of all. GOOSEBUMPS CELINE DION. The legend continues and is firmer than ever! #CelineDionParis pic.twitter.com/rj2XPFW5FK — Céline Dion Data (@CelineDionData) September 13, 2026

Durante el concierto, la cantante se refirió a ese proceso y a la manera en que ha afrontado las dificultades derivadas de su condición.

“Hay algo que puedo decirles en tres palabras: yo estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad; al convivir con ella, la he domesticado y he decidido convertirla en una fuerza vital (…) Esta noche cantamos, bailamos y celebramos”, expresó, según recogió Le Parisien.

La presentación tuvo también un momento de dificultad cuando Dion cometió un error mientras interpretaba ‘The Chase’ y tuvo que disculparse antes de continuar. El repertorio incluyó canciones como ‘I’m Alive’, ‘My Heart Will Go On’, ‘The Power of Love’, ‘Love Can Move Mountains’ y ‘The Prayer’.

En la parte final del espectáculo, la artista rindió homenaje a Maria Callas y cantó algunos de los temas más esperados por sus seguidores, entre ellos ‘All By Myself’, ‘Pour que tu m’aimes encore’ y ‘S’il suffisait d’aimer’. Tras unas dos horas y cuarto de presentación, se despidió con un mensaje para los asistentes: “Gracias por haber respondido a mi invitación. Los quiero, hasta pronto”.

París recibió a sus seguidores

El regreso de Dion generó una gran expectativa entre sus admiradores. Durante los días previos al concierto, seguidores de diferentes lugares del mundo se reunieron en los alrededores del hotel donde se hospedaba la cantante mientras acudía a sus ensayos.

La ciudad también preparó diferentes actividades relacionadas con la llegada de la artista. Algunas estaciones del metro fueron decoradas con imágenes de Dion y el Ayuntamiento organizó un karaoke multitudinario antes de su primera presentación.

Entre las personalidades que asistieron al concierto estuvo Michelle Obama. También acudieron figuras de la política y la cultura francesa, entre ellas Edouard Philippe, Gabriel Attal, Aya Nakamura y el actor Pio Marmaï.

Esto le podría interesar: ¡Tremenda sorpresa! Lady Gaga habría dado a luz a su primer hijo y estas son las primeras imágenes

Una residencia de 26 conciertos

La presentación forma parte de una residencia artística de 26 fechas en París. Los primeros conciertos están programados entre septiembre y octubre, mientras que otras diez presentaciones se realizarán en mayo de 2027.

La venta de entradas despertó un enorme interés: nueve millones de personas se registraron para intentar adquirir los primeros boletos, cuyos precios estuvieron entre 89,50 y 298,50 euros.

La presencia de Dion también podría generar un importante impacto económico en la capital francesa. Choose Paris Region calcula una actividad de entre 500 y 800 millones de euros durante su estancia, mientras que la consultora MKG estima que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, según Le Monde.

El desafío detrás de su regreso

Dion reveló en 2022 que padece síndrome de la persona rígida, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y puede provocar rigidez muscular, espasmos y dificultades para controlar los movimientos. La condición también ha afectado sus cuerdas vocales.

Su gira, que había comenzado en 2019, terminó siendo suspendida después de las dificultades relacionadas con su salud, luego de haber enfrentado previamente una interrupción por la pandemia de covid-19.

Para prepararse nuevamente, la cantante ha realizado entrenamiento físico y vocal, incluyendo ballet, pilates y terapia vocal. Este proceso le permitió regresar a un escenario para ofrecer nuevamente un concierto completo.

Con esta presentación, Céline Dion retomó una actividad que había quedado en pausa durante años y abrió una nueva etapa de actuaciones en París.