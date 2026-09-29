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Resumen: 78 estudiantes de 34 instituciones educativas participaron en la tercera edición del Spelling Bee 2026 de Bello, una iniciativa para fortalecer el aprendizaje del inglés.

¡A puro inglés! 78 estudiantes se la jugaron toda en el Spelling Bee de Bello

En Bello, el aprendizaje del inglés salió de las aulas para convertirse en un reto de concentración, pronunciación y conocimiento. La tercera edición del Spelling Bee 2026 reunió a 78 estudiantes de 34 instituciones educativas del municipio en una jornada dedicada al fortalecimiento de una segunda lengua.

La actividad fue organizada en tres categorías según el nivel escolar. En primaria participaron estudiantes de tercero a quinto; mientras que secundaria estuvo dividida entre los grados sexto a octavo y noveno a undécimo.

Durante la competencia, los participantes debieron demostrar sus conocimientos de vocabulario y su capacidad para deletrear palabras en inglés, además de mantener la concentración y enfrentar la presión propia de una competencia académica.

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En la categoría de primaria, el primer lugar fue para Thomas Correa Sanmartín, de la Institución Educativa Raquel Jaramillo. El segundo puesto lo obtuvo Emiliano Arenas Serna, de la Institución Educativa Cincuentenario de Fabricato.

Para los grados sexto a octavo, John Sebastián Gutiérrez, de la Institución Educativa Carlos Pérez Mejía, ocupó el primer lugar. Matías Manco Franco, de la Institución Educativa Hernán Villa Baena, quedó en segundo puesto.

En la categoría de noveno a undécimo, Evelyng Hernández, de la Institución Educativa Barrio París, obtuvo el primer lugar, mientras Santiago Tabarez Bedoya, de la Institución Educativa Gilberto Echeverri Mejía, alcanzó el segundo.

La Secretaría de Educación de Bello señaló que estas actividades hacen parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal para fortalecer el bilingüismo.

Más allá de los resultados, el encuentro buscó que los estudiantes pusieran en práctica lo aprendido, ganaran confianza y asumieran nuevos retos académicos mediante experiencias diferentes a las dinámicas habituales del aula.

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