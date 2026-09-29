Resumen: De no prosperar el recurso extraordinario ante el alto tribunal, el sistema penitenciario de Tennessee procederá con la aplicación de la inyección letal en la fecha estipulada, cerrando un proceso legal de más de tres décadas. La mujer pidió a sus familiares y amigos no asistir a su muerte

¡30 años en el corredor de la muerte! Christa Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años

Minuto30.com .- Las autoridades del estado de Tennessee confirmaron que Christa Pike, condenada a la pena capital por un homicidio perpetrado hace 31 años, será ejecutada este miércoles 30 de septiembre mediante inyección letal. Con este procedimiento judicial, se convertirá en la primera mujer en recibir este castigo en dicho estado en más de dos siglos.

De acuerdo con el historial del caso y las recientes decisiones del sistema penitenciario y judicial, los detalles de esta inminente ejecución se resumen en los siguientes puntos:

El crimen: En 1995, en la ciudad de Knoxville, Pike (de entonces 18 años) y su novio Tadaryl Shipp (de 17 años) golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años en un campamento para jóvenes problema. El caso generó un fuerte impacto mediático debido a la sevicia del ataque, que incluyó la grabación de un pentagrama en el pecho de la víctima, en lo que sería un acto satánico.

Decisiones judiciales: Un año después de los hechos, Pike fue sentenciada a muerte, mientras que su cómplice recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Este lunes, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó de tajo una petición de clemencia para conmutar la pena de Pike, dejando como único recurso vigente una solicitud de suspensión de última hora ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

A nivel nacional, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde la década de 1970, frente a 1.663 hombres. Mientras la condenada, hoy de 50 años, solicitó que ninguno de sus seres queridos asista al procedimiento, la madre de la víctima, May Martínez, expresó su total respaldo a la medida capital, afirmando que la sentenciada debe pagar por el crimen que cometió.

De no prosperar el recurso extraordinario ante el alto tribunal, el sistema penitenciario de Tennessee procederá con la aplicación de la inyección letal en la fecha estipulada, cerrando un proceso legal de más de tres décadas.