Resumen: Zulma Guzmán, principal sospechosa del caso del talio, reapareció desde el exterior y negó su responsabilidad en la muerte de dos menores.

Apareció la principal sospechosa del caso de envenenamiento con talio: ‘Quieren destruirme’

La investigación por el envenenamiento con talio, que terminó con la muerte de las menores Emilia e Inés, sumó un nuevo capítulo tras la reaparición de Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía como la principal sospechosa del caso.

La empresaria, quien se encuentra fuera del país y es requerida por las autoridades mediante circular internacional, reapareció en una entrevista concedida al medio digital Focus Noticias, en la que negó cualquier responsabilidad en los hechos y aseguró ser víctima de una estrategia para afectar su imagen personal y profesional.

Durante la entrevista, Zulma Guzmán Castro afirmó que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia ante la justicia colombiana.

Según explicó, su salida del país se dio días después de la muerte de las menores, con destino a Argentina, y respondió, según su versión, a compromisos académicos y laborales previamente programados.

“La estrategia ha sido destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, sin garantías ni derecho a un juicio justo”, afirmó la empresaria.

La Fiscalía sustenta su hipótesis en análisis técnicos que incluyen rastreo de paquetes, registros telefónicos y datos de geolocalización, los cuales hacen parte del expediente en curso.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la relación extramatrimonial que Guzmán Castro sostuvo con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

La empresaria reconoció públicamente que mantuvo una relación sentimental clandestina con él durante varios años, aunque aseguró no haber tenido contacto directo con su entonces esposa.

Según su relato, tras la muerte de la madre de la menor, sostuvo una conversación con de Bedout en la que él le habría mencionado antecedentes médicos, incluyendo una intoxicación previa, aunque aseguró no recordar con exactitud los detalles.

Zulma Guzmán Castro expresó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia ocurrida en abril de 2025, cuando las menores fallecieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico e incoloro.

“Soy madre y entiendo el dolor infinito que esto representa. Comprendo que quieran encontrar un culpable, pero ese culpable no soy yo”, manifestó.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación y sostienen que el ataque con talio, presuntamente enviado como obsequio a través de un servicio de domicilio, habría tenido como objetivo principal a Juan de Bedout.

La justicia será la encargada de esclarecer uno de los casos más impactantes del país por el uso de una sustancia letal y la muerte de dos menores.

