Una noche de infierno en Bucaramanga: incendio arrasó más de 50 casas y dejó heridos

Un incendio de grandes proporciones desató una emergencia el pasado 12 de octubre en el occidente de Bucaramanga, donde más de 50 viviendas fueron consumidas por las llamas, dejando a decenas de familias damnificadas y al menos cinco personas con quemaduras de diversa consideración.

La conflagración en el sector Las Pilas se propagó rápidamente debido a las características del terreno, la cercanía entre las construcciones y las fuertes ráfagas de viento que avivaron el fuego.

En cuestión de minutos, el incendio se extendió por gran parte del sector, obligando a los habitantes a evacuar de manera inmediata para salvar sus vidas.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, apoyados por organismos de socorro del área metropolitana, la Defensa Civil, la Policía Metropolitana y grupos especializados en atención de emergencias.

Las labores de control se prolongaron durante varias horas, mientras se intentaba evitar que las llamas alcanzaran otros sectores cercanos.

Durante la emergencia, varias personas resultaron lesionadas con quemaduras de primer y segundo grado. Los heridos fueron trasladados de forma urgente a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica. Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del incendio, no se registran víctimas mortales.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, informó que una vez se logre la total extinción del fuego se iniciará el censo oficial de las familias afectadas, con el fin de coordinar la entrega de ayudas humanitarias. El mandatario hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para apoyar a quienes lo perdieron todo en esta tragedia.

Las causas del incendio aún no han sido establecidas y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

