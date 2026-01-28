Resumen: Karol G sorprendió a sus fans en Medellín al pagar la cuenta completa de su restaurante en Provenza, beneficiando a cerca de 150 comensales. El gesto, que alcanzó un valor aproximado de 30 millones de pesos, se volvió viral en redes y destacó la cercanía de la artista con su público.

¡Sorpresa total! Karol G se ‘fajó’ y pagó la cuenta a todos los comensales de su restaurante en Provenza

La cantante paisa Karol G protagonizó un gesto que sorprendió y emocionó a los asistentes de su restaurante Carolina, ubicado en el exclusivo sector de Provenza (Medellín), al cubrir la totalidad de las cuentas de los cerca de 150 comensales que se encontraban en el lugar durante una noche de celebración y música.

El hecho se registró tras el reciente paso de Karol G por Medellín, donde la artista participó en las tercera fecha del concierto de Bad Bunny en el Estadio Atanasio Girardot, evento que convirtió la ciudad en epicentro del entretenimiento nacional e internacional.

Según videos difundidos en redes sociales, la artista llegó al restaurante acompañada de su hermana, Yessica Giraldo, y un grupo cercano de amigos, vestidos de forma elegante y disfrutando de la noche. Antes de anunciar la sorpresa, interactuó con los clientes, compartió risas, música y baile, lo que generó un ambiente cálido y festivo.

La decisión de Karol G de pagar las cuentas fue anunciada por el personal del lugar, y la reacción de los comensales fue inmediata: aplausos, grabaciones con celulares y publicaciones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. El gesto representó un desembolso aproximado de 30 millones de pesos, valor correspondiente al consumo total registrado esa noche.

Esto le podría interesar: ¡La familia sigue creciendo! Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman la llegada de su segundo hijo juntos

Las reacciones en plataformas como X, TikTok e Instagram fueron numerosas, destacando la cercanía de la cantante con su público y su capacidad para generar experiencias memorables fuera del escenario musical. Muchos usuarios celebraron la acción como un símbolo de gratitud hacia Medellín y sus seguidores.

Carolina.MDE con Karol G ✨️ Imagina ir a cenar a su restaurante y que sea ella misma quien pague tú cuenta pic.twitter.com/dLgTjFIwQk — Karol G México ★ (@bichota_mexico) January 28, 2026

El restaurante de Karol G ha sido destacado por combinar gastronomía colombiana con entretenimiento y se ha consolidado como un punto de encuentro popular tanto para locales como visitantes de la ciudad.

Este gesto se suma a otras apariciones de Karol G en Medellín en días recientes, en donde incluso fue vista celebrando con otros artistas urbanos como Arcángel y Ryan Castro en distintos lugares de la ciudad, evidencia de una agenda activa tras los conciertos del fin de semana.

Con este gesto, Karol G no solo sorprendió a los comensales, sino que también reafirmó su cercanía con sus seguidores, demostrando que más allá de la música, valora la conexión con su público y sabe cómo celebrar junto a ellos momentos especiales.