¡La familia sigue creciendo! Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman la llegada de su segundo hijo juntos

Resumen: Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron que están esperando a su segundo hijo en común, noticia que hicieron pública el 28 de enero de 2026, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas. El bebé será el octavo hijo del cantante y convertirá a su primogénito, Marco, en hermano mayor. El anuncio generó una ola de felicitaciones en redes sociales, mientras la pareja mantiene en reserva detalles sobre el embarazo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira han dado un nuevo paso en su vida familiar: la pareja confirmó que está esperando su segundo hijo en común. La noticia se hizo pública el 28 de enero de 2026, fecha en la que además celebran su tercer aniversario de matrimonio.

El anuncio fue compartido por ambos en redes sociales a través de una imagen íntima en la que se observan las manos de la modelo, del salsero y de su hijo Marco posadas sobre el vientre de Nadia. Junto a la fotografía, escribieron: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, dejando ver la emoción con la que reciben esta nueva etapa.

La confirmación llega poco más de dos años después del nacimiento de Marco Antonio Muñiz, conocido cariñosamente como Marquito, quien nació en junio de 2023 y se convirtió en el primer hijo de la pareja.

Una vida familiar extensa

Para Marc Anthony, este bebé será su octavo hijo. Su historia como padre comenzó en los años noventa con Arianna Muñiz, fruto de su relación con Debbie Rosado. En esa misma etapa, el artista también asumió la paternidad de Alex Muñiz, conocido como Chase, a quien crió como su propio hijo.

Posteriormente, durante su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres, el cantante tuvo a Cristian y Ryan Muñiz. Ambos han crecido en entornos alejados del espectáculo, aunque Ryan ha manifestado interés por la música y el modelaje.

Más adelante, su relación con Jennifer Lopez dio lugar al nacimiento de los mellizos Emme Maribel y Maximilian David, quienes han crecido bajo una constante atención mediática. Mientras Emme ha mostrado afinidad por el arte, la música y la escritura, Max ha optado por un perfil mucho más reservado, lejos de los reflectores.

En 2023, Marc Anthony y Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a Marco, su primer hijo juntos. Desde entonces, la pareja ha compartido de manera moderada algunos momentos familiares, manteniendo un equilibrio entre su vida privada y la exposición pública. Ahora, el pequeño se prepara para convertirse en hermano mayor.

Para Nadia Ferreira, este embarazo representa su segundo hijo y una nueva etapa que combina con su faceta como modelo y figura pública. La paraguaya ha ganado reconocimiento internacional no solo por su paso por certámenes de belleza, sino también por su presencia en eventos de alto perfil y su desarrollo profesional.

Cómo comenzó la historia de amor

Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzaron a hacerse visibles como pareja en marzo de 2022, tras varios meses de rumores que los vinculaban sentimentalmente. La relación avanzó con rapidez y, luego de formalizar su compromiso, contrajeron matrimonio el 28 de enero de 2023 en una ceremonia celebrada en el Pérez Art Museum de Miami, que contó con la presencia de diversas figuras del entretenimiento internacional.

Desde entonces, la presencia de Nadia en la vida pública del artista ha ido en aumento, no solo como su esposa, sino también como una figura con identidad propia dentro del mundo de la moda y los negocios. El equilibrio entre su carrera profesional y la vida familiar ha sido uno de los aspectos más destacados de su relación.

Tras el anuncio, la pareja recibió numerosos mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del medio artístico. Aunque por ahora no se han revelado detalles sobre el genero del bebé ni la fecha estimada de parto, la expectativa sigue creciendo.