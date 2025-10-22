Resumen: Durante el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol en Bogotá, se viralizó un video en el que Karina García y La Jesuu, exparticipantes de La Casa de los Famosos, aparecen dándose un beso durante el after party. El clip, grabado por asistentes, generó una oleada de comentarios y opiniones divididas en redes sociales. Aunque Karina perdió su pelea contra Karely Ruiz, su aparición junto a Yailin y el beso con La Jesuu se convirtieron en lo más comentado del evento.

¡Sorpresa en el after! Se filtra video de beso entre Karina García y La Jesuu tras Stream Fighters 4

El evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol en Bogotá, sigue dando de qué hablar. Días después del espectáculo, se viralizó en redes sociales un video en el que las creadoras de contenido Karina García y La Jesuu, ambas exparticipantes de La Casa de los Famosos 2 , se dan un beso en la boca durante la celebración posterior al evento.

Las imágenes, grabadas por asistentes y compartidas en plataformas como TikTok e Instagram Reels, muestran a las dos influencers en medio de la multitud del after party, donde aparentemente compartían con otras figuras del entretenimiento, entre ellas Yailin La Más Viral y Manelyk González.

El clip rápidamente se convirtió en tendencia y generó un amplio debate entre los usuarios. Mientras algunos lo interpretaron como un gesto de amistad, otros consideraron que el beso fue inapropiado o innecesario.

Una noche de boxeo y espectáculo

Stream Fighters 4 reunió a algunas de las personalidades más populares de internet en un evento de boxeo transmitido por la plataforma Kick, donde los creadores se enfrentaron en combates luego de semanas de preparación. Una de las peleas más esperadas fue la de Karina García contra la mexicana Karely Ruiz, quien finalmente se llevó la victoria por knockout técnico.

Durante la pelea, García mostró energía y determinación, aunque el agotamiento terminó pasándole factura. Al cierre del tercer round, debió recibir oxígeno mientras se recuperaba, y fue declarada perdedora del combate.

Pese a la derrota, Karina asistió al after party, fue allí donde ocurrió el beso con La Jesuu, que terminó opacando parte de la conversación sobre las peleas y atrajo la atención de los seguidores del evento.

Stream Fighters 4 se consolidó como uno de los eventos digitales más vistos del año en Latinoamérica, pero también como uno de los más polémicos. Y aunque el objetivo principal era el deporte y el entretenimiento, el beso viral entre Karina García y La Jesuu terminó robándose parte del protagonismo en redes.