¡Combate explosivo! Karina García pierde por knockout técnico ante Karely Ruíz en Stream Fighters 4

Resumen: En Stream Fighters 4, Karina García se enfrentó a la mexicana Karely Ruíz en una de las peleas más esperadas del evento. Tras tres intensos rounds, la colombiana perdió por knockout técnico, mostrando un desgaste físico que la obligó a recibir asistencia médica y oxígeno. La pelea destacó tanto por la acción en el ring como por las espectaculares entradas de ambas competidoras, que animaron al público presente y a los más de 3 millones de espectadores que siguieron la transmisión en línea.

El evento Stream Fighters 4, que reunió a creadores de contenido de toda Latinoamérica, vivió uno de sus combates más esperados el pasado sábado 18 de octubre con la pelea entre Karina García y la mexicana Karely Ruíz.

El primer round comenzó a favor de Karina García, quien logró derribar a su rival y llevarla contra las barandas, provocando la emoción del público presente y de quienes seguían el streaming en vivo.

Sin embargo, el desgaste físico comenzó a notarse a partir del segundo asalto, y el tercer round marcó un cambio decisivo.

Tras una serie de golpes, Karina bajó la guardia y el juez detuvo la pelea por knockout técnico, otorgando la victoria a Karely Ruíz. La antioqueña tuvo que recibir asistencia médica y oxígeno tras el intenso enfrentamiento.

El ingreso de las competidoras también fue un momento que captó la atención de los asistentes y usuarios en redes. Karina García hizo su entrada acompañada por la cantante Yailin La Más Viral, interpretando ‘Bing Bong’, mientras que Karely Ruíz llegó con el ritmo del rapero ‘El Millonario’. La puesta en escena generó comentarios positivos y grandes expectativas para el combate.

Tras la victoria, Karely destacó el esfuerzo de Karina y reconoció su entrega sobre el ring: “También es un logro de Karina, porque somos mujeres chingonas”, expresó la mexicana, resaltando la competencia amistosa y el respeto mutuo.

Stream Fighters 4 reunió cerca de 24.000 espectadores en el lugar y superó los 3 millones a través de la transmisión en vivo, consolidándose como uno de los eventos de combate más esperados entre creadores de contenido en Latinoamérica.